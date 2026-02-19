*05:00JST 2月18日のNY為替概況

18日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円60銭から154円87銭まで上昇し、引けた。

米耐久財受注や12月住宅着工件数が予想を上回ったほか、20年債入札が不調で長期金利が上昇。さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した1月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で、追加利下げを巡り慎重な姿勢が再表明され、インフレ高止まりで利上げが必要となる可能性に一部参加者が言及したことが明かになり、ドル買いが一段と強まった。

ユーロ・ドルは1.1850ドルから1.1785ドルへ下落し、引けた。

ユーロ・円は181円89銭から182円54銭まで上昇。

ポンド・ドルは1.3581ドルから1.3501ドルまで下落した。

ドル・スイスは0.7700フランから0.7732フランまで上昇。



[経済指標]

・米・12月耐久財受注速報：前月比－1.4％（予想－2.0％、11月＋5.4％←＋5.3％）

・米・12月住宅着工件数：140.4万戸（予想130万戸）

・米・12月住宅建設許可件数：144.8万戸（予想140万戸）

・米・1月鉱工業生産：前月比＋0.7％（予想＋0.4％ 12月＋0.2％←＋0.4％）

・米・1月設備稼働率：76.2％（予想：76.5％、12月：75.7％←76.3％）《KY》