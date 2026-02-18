*17:15JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、米金利にらみ

18日の東京市場でドル・円は小じっかり。前日海外市場の下落で値ごろ感が生じ、米金利安一服を手がかりとしたドルの買戻しで153円07銭から上昇基調に。午後は米金融政策方針を見極め失速したが、夕方にかけての米金利高で153円71銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・円は181円42銭から182円01銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1858ドルから1.1831ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値56,734.27円、高値57,392.89円、安値56,734.27 円、終値57,143.84円(前日比577.35円高)

・17時時点：ドル・円153円60-70銭、ユ-ロ・円181円80-90銭

【金融政策】

・NZ準備銀行政策金利：2.25％（予想：2.25％）

「委員会はOCRを2.25％に据え置くことで合意」(声明)

「インフレ率は目標バンドの中間点近くまで低下すると予想」

「経済が予想通りに推移すれば、金融政策は当面緩和的な姿勢を維持する可能性」

「政策が長期にわたって緩和的であり続けるリスクも考慮」

「メンバーはインフレがさらに継続するリスクを指摘」

【要人発言】

・IMF日本担当幹部

「日銀は年内2回、来年1回の利上げを想定している」

「日本政府は消費税減税を避けるべき、財政余地を狭める」

「飲食品の消費税2年間ゼロ、財政コストの抑制に資する」

「日本はショックへの対応力維持へ財政規律が必要」

「日銀は緩和政策の解除継続を、2027年に中立金利達成へ」

「日銀の独立性と信頼性の維持はインフレ期待の安定に資する」

・ブレマンNZ準備銀行（RBNZ）総裁

「労働市場は安定しつつある」

「NZドル高が貿易財インフレを抑制するだろう」

「年内に利上げを行う可能性」

「第4四半期の利上げ、OCR見通しに完全には織り込まれていない」

「経済が力強さを増し、インフレ圧力の高まりを確認するまで利上げは計画せず」

【経済指標】

・日・1月貿易統計：-1兆1526億円（予想：-2兆1291億円）

・英・1月消費者物価指数：前年比+3.0％（予想：+3.0％、12月：+3.4％）

・南ア・1月消費者物価指数：前年比+3.5％（予想：+3.4％、12月：+3.6％）《TY》