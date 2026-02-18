関連記事
*16:10JST フォーカスシステムズ---品川区「令和7年度環境保全活動顕彰」で最高位「企業大賞」受賞
フォーカスシステムズ＜4662＞は17日、東京都品川区が主催する「令和7年度環境保全活動顕彰」において、最高位となる「企業大賞」を受賞したと発表した。
これは、同社が推進する「サンゴとつなぐ未来のわ！－品川生まれのサンゴと学ぶ、地球のこれから－」をはじめとする一連の環境保全活動等の取組みが、独自性および地域貢献性の観点から高く評価されたものである。
同プロジェクトでは、本社エントランス内に専用水槽を設置し、生態系再現技術を活用した人工環境でサンゴの長期育成を実施している。IoTセンサーにより光量・水流・水質・温度を管理し自然環境を再現しており、2025年には国内のオフィス環境で初めてウスエダミドリイシの複数コロニー同時産卵に成功した。得られた知見を活用し、将来的には人工環境で育成したサンゴを海へ還すことで環境再生につなげることを目指している。
また、2023年度からは環境教育プログラム「しながわサンゴ礁ラボ」を開催し、2025年度には産卵成功を記念した「スペシャルサンゴ礁ラボ」を実施した。講話や体験型学習を通じて子どもたちに海洋環境や生物多様性を学ぶ機会を提供し、参加者アンケートでは平均満足度9.5／10点を記録するなど高い評価を得ている。《KM》
