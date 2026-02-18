*16:09JST BRUNO---2026年6月期通期業績予想の下方修正

BRUNO＜3140＞は12日、2025年8月14日に公表した2026年6月期の連結業績予想を修正すると発表した。

売上高は130.00億円（前回予想比12.5％減）、営業利益は6.00億円（前回予想比53.7％減）、経常利益は4.00億円（前回予想比63.9％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は3.80億円（前回予想比55.7％減）に下方修正した。

同社は、持続的な成長基盤の構築を最優先とし、販売チャネルの最適化と高収益体質への転換を推進している。ブランド価値の維持と利益率向上を目的とした販売ポートフォリオの適正化や、一部海外ビジネスにおける卸売モデルからライセンスモデルへの転換を実施した結果、売上高は前回予想を下回る見込みとなった。

利益面では、仕入価格交渉による原価低減や物流コスト効率化施策が進展したものの、想定を上回る急激な円安進行により輸入原価が上昇し、粗利率の改善幅が限定的となった。また、人件費や配送運賃の高騰が販管費削減効果を相殺する見込みとなり、通期業績予想を下方修正した。一方で、棚卸資産の圧縮や保管費用削減が進み、基礎的な収益力は向上しているおり、同日公表された同社の2026年6月期第2四半期（25年7月-12月）連結決算の発表にて、営業利益が同54.1%贈の3.39億円、経常利益が同183.4%増の2.25億円、親会社株主に帰属する中間純利益が2.88億円（前年同期は0.23億円の利益）と、前年同期比で増益と公表している。《KM》