*15:47JST 新興市場銘柄ダイジェスト:INFORICHが続伸、ダイナミクマップがストップ高

＜5038＞ eWeLL 2002 +42

大幅に5日ぶり反発。17万2000株（取得総額3.00億円）を上限として自社株を取得すると発表している。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は1.13％、取得期間は18日から8月18日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を図ることが目的。中野剛人社長は「株価に当社の成長性が十分に織り込まれていないと判断し、今回の決定に至った」と説明している。

＜336A＞ ダイナミクマップ 734 +100

ストップ高。グループ会社が提供する除雪支援システム「SRSS」の岩手県内での導入事例が「令和7年度インフラDX大賞」で優秀賞を受賞したと発表している。自動運転車にも使われる高精度3次元地図データと高精度な位置情報を組み合わせ、除雪作業のガイダンスを行うシステム。インフラDX大賞は、建設生産プロセスの高度化・効率化などにつながる優れた実績の横展開を図るため、国土交通省が実施している。

＜1401＞ mbs 1587 +67

大幅に4日ぶり反発。26年5月期の期末配当予想を従来の13.00円から15.00円（前期末実績13.00円）に上方修正している。業績推移及び財務状況等を総合的に勘案したとしている。エムビーエスの通期の営業利益予想は前期比11.8％増の7.00億円。配当引き上げが投資家から好感されていることに加え、同社株は前日まで続落しており、自律反発も買いを後押ししているとみられる。

＜5254＞ Arent 3975 +250

大幅に3日ぶり反発。M＆Aでグループに参画したアサクラソフト（岡山県津山市）の浅倉鉄平代表取締役のインタビュー記事を公開したと発表している。アサクラソフトは中小建設業に対してDX化での課題解決策を提案している。グループ入りで具体的な知見が得られ、中小企業向けの選択肢が広がったほか、インサイドセールスやグループ会社からの紹介などでシナジーが生まれているという。

＜9338＞ INFORICH 4550 +1445

大幅に9日続伸。東証が制限値幅の上限を2800円に拡大している。下限は通常通り700円で、基準値段は3105円。ストップ高は5910円、ストップ安は2405円。INFORICHは、上場廃止となる予定であることを前提にマネジメント・バイアウト（MBO）の実施と投資家に公開買い付けへの応募を推奨すると13日に表明。買付価格は1株につき4560円（前日終値3105円）としており、さや寄せする動きが続いている。

＜3359＞ cotta 559 +20

大幅に反発。1月27、28日に開催したBtoB向け大規模展示会「cottaビジネスフェア2026」に2161名の法人客が来場したと発表している。出展企業は、製菓・製パン関連企業を中心とする72社。展示会が盛況だったことを受け、拡販につながるとの期待から買いが入っている。また、前週末に開示した26年9月期第1四半期の好決算（営業利益は前年同期比30.7％増の3.39億円）も改めて買い材料視されているようだ。《YY》