出来高変化率ランキング（14時台）～シンバイオ、INFORICHなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月18日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4582＞ シンバイオ 31796900 101589.72 350.06% 0.3296%
＜4974＞ タカラバイオ 5607800 217107.54 340.02% 0.0426%
＜9338＞ INFORICH 2791900 546562.14 334.82% 0.4653%
＜350A＞ デジタルグ 3673400 258790.06 277.71% 0.196%
＜7771＞ 日本精密 10591300 623675.96 277.04% -0.158%
＜2962＞ テクニスコ 6165700 731668.66 272.5% 0.2804%
＜5331＞ ノリタケ 648700 494099.8 265.04% 0.0899%
＜5246＞ ELEMENTS 11355500 792134.46 260% 0.0924%
＜4366＞ ダイトーケミ 847300 49750.68 230.78% 0.0467%
＜4316＞ ビーマップ 2337200 477770.66 223.25% -0.0455%
＜6140＞ 旭ダイヤ 20365800 3300053.02 214.13% 0.063%
＜9534＞ 北ガス 946400 119929.4 209.81% -0.067%
＜485A＞ パワーエックス 11168900 8111836.78 191.17% 0.1194%
＜6158＞ 和井田 564700 120665.42 181.55% 0.0026%
＜6663＞ 太洋テクノ 1906300 166925.38 178.77% 0.1424%
＜453A＞ iS米カバコ 367350 62469.626 166.99% 0.0016%
＜8095＞ アステナHD 626500 74580.72 158.16% 0.0391%
＜1593＞ MXS400 2005 21933.758 155.75% 0.0079%
＜4199＞ ワンプラ 686400 225666.7 155.58% -0.1646%
＜4237＞ フジプレアム 1832300 282909.98 140.04% 0.0677%
<6166> 中村超硬 6580800 1619845.18 136.49% -0.1181%
<7707> PSS 1707700 100806.82 135.78% 0.1165%
<462A> ファンディーノ 731400 258489.12 127.43% 0.0503%
<3778> さくら 1581100 1515992.5 119.48% 0.0632%
<338A> Zenmu 331100 654596.8 117.92% 0.1373%
<475A> ギミック 169600 64288.94 114.59% 0.1111%
<7022> サノヤスHD 1450400 265605.2 106.67% -0.1186%
<2510> NF国内債 299910 119899.864 103.1% -0.0038%
<2017> iFJPX150 94908 70094.064 100.26% 0.0152%
<5381> マイポックス 4796600 1691614.04 98.17% -0.1653%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
