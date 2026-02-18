ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～シンバイオ、INFORICHなどがランクイン

2026年2月18日 15:06

記事提供元：フィスコ

*15:06JST 出来高変化率ランキング（14時台）～シンバイオ、INFORICHなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月18日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4582＞ シンバイオ　　　　 31796900 　101589.72　 350.06% 0.3296%
＜4974＞ タカラバイオ　　　　5607800 　217107.54　 340.02% 0.0426%
＜9338＞ INFORICH　　2791900 　546562.14　 334.82% 0.4653%
＜350A＞ デジタルグ　　　　　3673400 　258790.06　 277.71% 0.196%
＜7771＞ 日本精密　　　　　　10591300 　623675.96　 277.04% -0.158%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　6165700 　731668.66　 272.5% 0.2804%
＜5331＞ ノリタケ　　　　　　648700 　494099.8　 265.04% 0.0899%
＜5246＞ ELEMENTS　　11355500 　792134.46　 260% 0.0924%
＜4366＞ ダイトーケミ　　　　847300 　49750.68　 230.78% 0.0467%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　2337200 　477770.66　 223.25% -0.0455%
＜6140＞ 旭ダイヤ　　　　　　20365800 　3300053.02　 214.13% 0.063%
＜9534＞ 北ガス　　　　　　　946400 　119929.4　 209.81% -0.067%
＜485A＞ パワーエックス　　　11168900 　8111836.78　 191.17% 0.1194%
＜6158＞ 和井田　　　　　　　564700 　120665.42　 181.55% 0.0026%
＜6663＞ 太洋テクノ　　　　　1906300 　166925.38　 178.77% 0.1424%
＜453A＞ iS米カバコ　　　　367350 　62469.626　 166.99% 0.0016%
＜8095＞ アステナHD　　　　626500 　74580.72　 158.16% 0.0391%
＜1593＞ MXS400　　　　2005 　21933.758　 155.75% 0.0079%
＜4199＞ ワンプラ　　　　　　686400 　225666.7　 155.58% -0.1646%
＜4237＞ フジプレアム　　　　1832300 　282909.98　 140.04% 0.0677%
<6166> 中村超硬　　　　　　6580800 　1619845.18　 136.49% -0.1181%
<7707> PSS　　　　　　　1707700 　100806.82　 135.78% 0.1165%
<462A> ファンディーノ　　　731400 　258489.12　 127.43% 0.0503%
<3778> さくら　　　　　　　1581100 　1515992.5　 119.48% 0.0632%
<338A> Zenmu　　　　　331100 　654596.8　 117.92% 0.1373%
<475A> ギミック　　　　　　169600 　64288.94　 114.59% 0.1111%
<7022> サノヤスHD　　　　1450400 　265605.2　 106.67% -0.1186%
<2510> NF国内債　　　　　299910 　119899.864　 103.1% -0.0038%
<2017> iFJPX150　　94908 　70094.064　 100.26% 0.0152%
<5381> マイポックス　　　　4796600 　1691614.04　 98.17% -0.1653%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

