出来高変化率ランキング（13時台）～シンバイオ、テクニスコなどがランクイン

2026年2月18日 14:13

記事提供元：フィスコ

*14:13JST 出来高変化率ランキング（13時台）～シンバイオ、テクニスコなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月18日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4582＞ シンバイオ　　　　 　31796900 　101589.72　 350.06% 0.3296%
＜4974＞ タカラバイオ　　　 　5510800 　217107.54　 339.09% 0.0435%
＜9338＞ INFORICH　 　2739400 　546562.14　 333.74% 0.4653%
＜350A＞ デジタルグ　　　　 　3673400 　258790.06　 277.71% 0.196%
＜7771＞ 日本精密　　　　　 　10332100 　623675.96　 274.74% -0.158%
＜2962＞ テクニスコ　　　　 　5625500 　731668.66　 264.28% 0.4156%
＜5246＞ ELEMENTS　 　10928600 　792134.46　 256.20% 0.112%
＜5331＞ ノリタケ　　　　　 　543400 　494099.8　 247.21% 0.0682%
＜4366＞ ダイトーケミ　　　 　841700 　49750.68　 230.07% 0.0467%
＜4316＞ ビーマップ　　　　 　2188900 　477770.66　 216.35% 0.0262%
＜9534＞ 北ガス　　　　　　 　917900 　119929.4　 206.20% -0.0648%
＜6140＞ 旭ダイヤ　　　　　 　16376800 　3300053.02　 188.51% 0.077%
＜485A＞ パワーエックス　　 　10383300 　8111836.78　 181.91% 0.114%
＜6158＞ 和井田　　　　　　 　522400 　120665.42　 172.06% -0.023%
＜6663＞ 太洋テクノ　　　　 　1788000 　166925.38　 170.73% 0.1269%
＜453A＞ iS米カバコ　　　 　367050 　62469.626　 166.89% 0.0013%
＜1593＞ MXS400　　　 　1959 　21933.758　 152.84% 0.0074%
＜8095＞ アステナHD　　　 　596200 　74580.72　 152.03% 0.0432%
＜4199＞ ワンプラ　　　　　 　600900 　225666.7　 140.84% -0.1293%
＜4237＞ フジプレアム　　　 　1775000 　282909.98　 136.18% 0.0564%
<7707> PSS　　　　　　 　1617200 　100806.82　 128.95% 0.1076%
<6166> 中村超硬　　　　　 　6009700 　1619845.18　 125.66% -0.0652%
<462A> ファンディーノ　　 　715800 　258489.12　 124.82% 0.0523%
<3778> さくら　　　　　　 　1542300 　1515992.5　 116.45% 0.0586%
<475A> ギミック　　　　　 　164100 　64288.94　 110.56% 0.1151%
<338A> Zenmu　　　　 　305000 　654596.8　 107.69% 0.1195%
<7022> サノヤスHD　　　 　1408600 　265605.2　 103.39% -0.1129%
<2017> iFJPX150　 　94870 　70094.064　 100.21% 0.013%
<2510> NF国内債　　　　 　283270 　119899.864　 96.28% -0.0027%
<5381> マイポックス　　　 　4477800 　1691614.04　 90.09% -0.1046%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

