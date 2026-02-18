関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～シンバイオ、テクニスコなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月18日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4582＞ シンバイオ 31796900 101589.72 350.06% 0.3296%
＜4974＞ タカラバイオ 5510800 217107.54 339.09% 0.0435%
＜9338＞ INFORICH 2739400 546562.14 333.74% 0.4653%
＜350A＞ デジタルグ 3673400 258790.06 277.71% 0.196%
＜7771＞ 日本精密 10332100 623675.96 274.74% -0.158%
＜2962＞ テクニスコ 5625500 731668.66 264.28% 0.4156%
＜5246＞ ELEMENTS 10928600 792134.46 256.20% 0.112%
＜5331＞ ノリタケ 543400 494099.8 247.21% 0.0682%
＜4366＞ ダイトーケミ 841700 49750.68 230.07% 0.0467%
＜4316＞ ビーマップ 2188900 477770.66 216.35% 0.0262%
＜9534＞ 北ガス 917900 119929.4 206.20% -0.0648%
＜6140＞ 旭ダイヤ 16376800 3300053.02 188.51% 0.077%
＜485A＞ パワーエックス 10383300 8111836.78 181.91% 0.114%
＜6158＞ 和井田 522400 120665.42 172.06% -0.023%
＜6663＞ 太洋テクノ 1788000 166925.38 170.73% 0.1269%
＜453A＞ iS米カバコ 367050 62469.626 166.89% 0.0013%
＜1593＞ MXS400 1959 21933.758 152.84% 0.0074%
＜8095＞ アステナHD 596200 74580.72 152.03% 0.0432%
＜4199＞ ワンプラ 600900 225666.7 140.84% -0.1293%
＜4237＞ フジプレアム 1775000 282909.98 136.18% 0.0564%
<7707> PSS 1617200 100806.82 128.95% 0.1076%
<6166> 中村超硬 6009700 1619845.18 125.66% -0.0652%
<462A> ファンディーノ 715800 258489.12 124.82% 0.0523%
<3778> さくら 1542300 1515992.5 116.45% 0.0586%
<475A> ギミック 164100 64288.94 110.56% 0.1151%
<338A> Zenmu 305000 654596.8 107.69% 0.1195%
<7022> サノヤスHD 1408600 265605.2 103.39% -0.1129%
<2017> iFJPX150 94870 70094.064 100.21% 0.013%
<2510> NF国内債 283270 119899.864 96.28% -0.0027%
<5381> マイポックス 4477800 1691614.04 90.09% -0.1046%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
