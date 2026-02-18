入退室管理顔認証で【国内シェア50%】AI活用で省人化ニーズに応える監視カメラ・顔認証メーカー

【基本情報】株価:1,650円(2026年2月17日終値)





国内の注目銘柄を紹介する連載「ログミーFinanceの#銘柄発掘」。ビジネスモデルやファンダメンタルズの分析を通じて、中長期で保有できる優良銘柄の見極め方が身につく実践的シリーズです。今回は、セキュアを取り上げます。

入退室管理と監視カメラを軸に、顧客の現場改善まで提案する物理セキュリティ企業

セキュア(4264)は、企業や施設の入退室管理と監視カメラを軸に、設計から機器選定、ネットワーク構築、設置工事、運用までをまとめて提供する物理セキュリティの会社です。単に機器を納めるだけでなく、映像やログを使って現場の見える化や運用改善につなげる提案を重ね、追加導入や更新需要の獲得を狙っています。

売上高62億円、監視カメラが6割超を占める事業構成

主なサービスは、監視カメラシステムの「SECURE VS」、入退室管理の「SECURE AC」、画像解析などの「SECURE Analytics」、設置工事や運用支援を含む「SECURE ES」です。2024年12月期の売上高は62.47億円で、売上構成はSECURE VSが約62.2%、SECURE ACが約27.8%、SECURE ESが約6.1%、SECURE Analyticsが約3.8%でした。

入退室管理用の顔認証で国内シェア50%、累計導入件数は1万件突破

監視カメラ領域は選択肢が多い一方、入退室管理用途の顔認証では、国内シェア50%(2024年実績、数量ベース)を獲得しています。また顔認証関連ソリューションの累計導入件数は2025年3月末時点で1万件を突破しており、導入実績を起点に提案の幅を広げやすい点が特徴です。

販売パートナー200社超と連携、パートナー経由が約9割を占める販売構造

販売はパートナー経由が約9割で、オフィスデザイン会社や警備会社、OA機器販売会社など200社超の販売パートナーと連携しています。直販に加えて周辺業種の販路を使えるため、案件探索の幅が広がりやすい一方、パートナーの動向が業績に影響する構造でもあります。

画像認識AIで省人化ニーズに対応、映像を現場でAI処理するエッジ技術を活用

最重要テーマは、画像認識AIと運用の省人化です。人手不足が強まるほど、映像を人が見続ける運用から、AIが映像を解析して必要なタイミングだけ知らせる運用への移行が進みやすくなります。同社は、映像を現場側でAI処理(エッジ処理)し、人物や車両などの検出結果を通知する仕組みを用意しています。人数カウントなどを混雑対策や運用改善に生かす提案も進めており、防犯にとどまらず、店舗や施設運営の省人化につなげる狙いです。

継続収益化と導入設計の標準化が課題、品質維持しながら導入件数を伸ばせるか

ただし、利益につなげるには課題もあります。導入が一巡した後も保守やソフトウェアなどの継続収益が残る形にできるか、誤検知を減らす設定や既存設備との連携を含む導入設計をどこまで標準化できるか、導入件数を伸ばしながら品質を維持できるかがポイントです。機能を絞った提供形態で裾野を広げつつ、使い方まで含めて定着させる取り組みが重要になります。

調達やパートナー依存のリスク、無配継続は成長投資を優先

一方で、機器をメーカーやベンダーからの調達に依存する面や、販売の多くがパートナー経由である点は、外部環境やパートナー動向の影響を受け得るため注意が必要です。また株主還元については、成長投資と収益力の改善を優先する局面であることから無配が続いています。

長期投資の観点では、省人化ニーズを追い風に保守やソフトウェアなど継続収益の比率が高まるかどうかに注目です。

さらに詳しく知りたい方へ――社長による生配信セミナーのご案内

事業内容や成長戦略に触れ、「もっと詳しく知りたい」「経営トップの考えを直接聞きたい」と感じた方へ。セキュア 代表取締役社長・谷口辰成氏が自ら最新の業績や今後の成長戦略、投資家が注目すべきポイントをライブ配信で丁寧に解説します。

今回のモデレーターは元機関投資家として、アナリスト、ポートフォリオマネージャーを歴任した関本圭吾氏。企業への直接取材等に基づくファンダメンタルズベースの運用を行うファンドで運用に携わった経験を持ち、投資家目線と企業目線の両方を熟知しています。機関投資家としての豊富な実務経験を活かし、対談形式のセミナーでは、投資家が本当に知りたいポイントを的確に引き出し、企業の投資魅力を多角的に浮き彫りにします。企業の本質的な価値や成長戦略について、わかりやすく深掘りするモデレーションにご期待ください。

視聴者からの質問もその場で受け付けており、経営者の肉声を通じて、リアルタイムで疑問も解消できる貴重なセミナーです。

参加はZoomによるオンライン配信で、どなたでも無料でご予約いただけます。

「成長領域をさらに深掘りしたい」「配当方針や現場のリアルを知りたい」と考えている方は、ぜひこの機会にご参加ください。

セキュアが登壇する2月22日(土)開催セミナー

タイムテーブル



・12:00〜12:50



①日立建機(6305)



・12:55〜13:45



②空港施設(8864)



・13:55〜14:45



③セキュア(4264)



・14:55〜15:45



④野村不動産マスターファンド投資法人(3462)



▼詳細・視聴予約はこちら【IRセミナー特設ページ】



※当日は投資家向けに注目テーマの解説や質疑応答などを予定しています。

▼今後のセミナー開催予定はこちら



上場企業の経営陣が登壇するライブセミナーでは、事業内容の理解を深めるだけでなく、その場で質疑応答ができ、経営者の熱量を直に感じられます。ぜひ、他の注目企業のセミナーもご覧ください。

執筆者プロフィール

執筆:西田哲郎

ライター・コンテンツディレクター。投資歴15年。大きな損失を出したことをきっかけにイナゴを卒業、ビジネスモデルとファンダメンタルズ重視の手法に切り替える。業界紙やスタートアップを経てフリーで投資情報メディアやM&A情報サイトの立ち上げに関わり、現在は主に週刊誌で投資や経済関連の記事を執筆。





※記事内容、企業情報は2026年2月11日時点の情報です。



※当記事内容に関連して投資等に関する決定を行う場合は、ご自身の判断で行うものとし、当該判断について当社は一切の責任を負わないものとします。なお、文中に特定の銘柄の投資を推奨するように読み取れる内容がある可能性がございますが、当社および執筆者が投資を推奨するものではありません。