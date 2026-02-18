ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に5日ぶり反発、東エレクが1銘柄で約165円分押し上げ

2026年2月18日 13:02

*13:02JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に5日ぶり反発、東エレクが1銘柄で約165円分押し上げ
18日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり180銘柄、値下がり43銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は反発。686.97円高の57253.46円（出来高概算10億7612万株）で前場の取引を終えている。

前日17日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は32.26ドル高の49533.19ドル、ナスダックは31.72ポイント高の22578.39で取引を終了した。人工知能（AI）を巡る根強い懸念が引き続き重しとなり、寄り付き後、まちまち。その後、ニューヨーク連銀製造業景気指数が予想を上回り、景気に楽観的な見方が広がったほか、ハイテクが下げ止まり回復したことが支援し、相場は中盤にかけ総じて上昇に転じた。終盤にかけて失速もプラス圏をかろうじて維持した。

米株市場を横目に、2月18日の日経平均は167.78円高の56734.27円と5日ぶり反発して取引を開始した。その後は上げ幅をじりじり広げる展開となった。日経平均は昨日までの4日続落で1000円を超す下げとなったことから押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。また、特別国会が今日召集され、20日には首相の施政方針演説が予定されていることから、高市政権の政策への期待感が高まっている。

個別では、東エレク＜8035＞、レーザーテック＜6920＞、TDK＜6762＞、ファーストリテ＜9983＞、豊田通商＜8015＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、住友電＜5802＞、信越化＜4063＞、コナミG＜9766＞、中外薬＜4519＞、アステラス薬＜4503＞、東京海上＜8766＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、ファナック＜6954＞、キッコーマン＜2801＞、オリンパス＜7733＞、住友ファーマ＜4506＞、安川電＜6506＞、ニトリHD＜9843＞、HOYA<7741>、SMC<6273>、資生堂<4911>、電通グループ<4324>、ソニーG<6758>などの銘柄が下落。

業種別では、保険業、非鉄金属、ガラス・土石製品を筆頭に幅広い業種が上昇した一方、精密機器、情報・通信業の2業種のみが下落した。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約165円押し上げた。同2位はTDK＜6762＞となり、ファーストリテ＜9983＞、イビデン＜4062＞、豊田通商＜8015＞、フジクラ＜5803＞、信越化＜4063＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約66円押し下げた。同2位はファナック＜6954＞となり、住友ファーマ＜4506＞、キッコーマン＜2801＞、オリンパス＜7733＞、安川電＜6506＞、資生堂<4911>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　57253.46(+686.97)

値上がり銘柄数 180(寄与度+831.01)
値下がり銘柄数 43(寄与度-144.04)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 43800　 1650　165.46
＜6762＞　TDK　　　　　　　2444.5　 164.5　 82.48
＜9983＞　ファーストリテ　　　 68100　 690　 55.35
＜4062＞　イビデン　　　　　　　9375　 430　 28.75
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6827　 273　 27.38
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 22150　 730　 24.40
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5557　 134　 22.40
＜9766＞　コナミG　　　　　　　19340　 515　 17.21
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　9337　 167　 16.75
<6857>　アドバンテ　　　　　 26850　 55　 14.71
＜4503＞　アステラス製薬　　　　2511　 86.5　 14.46
<6098>　リクルートHD　　　　 6234　 120　 12.03
＜8766＞　東京海上HD　　　　　 6476　 228　 11.43
<8001>　伊藤忠商事　　　　　　2206　 55　 9.19
＜6920＞　レーザーテック　　　 31300　 680　 9.09
＜5802＞　住友電気工業　　　　　8910　 259　 8.66
<4507>　塩野義製薬　　　　　　3560　 83　 8.32
<4578>　大塚HD　　　　　　　 10540　 230　 7.69
<4502>　武田薬品工業　　　　　5768　 211　 7.05
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3755　 42　 7.02


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4366　 -83　-66.58
＜6954＞　ファナック　　　　　　6423　 -86　-14.37
＜4506＞　住友ファーマ　　　　　3004　 -180　 -6.02
＜2801＞　キッコーマン　　　　1470.5　 -30　 -5.01
＜7733＞　オリンパス　　　　　　1527　 -35.5　 -4.75
＜6506＞　安川電機　　　　　　　5174　 -134　 -4.48
<4911>　資生堂　　　　　　　　3021　 -121　 -4.04
<7741>　HOYA　　　　　　 27180　 -240　 -4.01
<4324>　電通グループ　　　　　2895　-100.5　 -3.36
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　 3403　 -29　 -2.42
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3473　 -14　 -2.34
<6273>　SMC　　　　　　　 72010　 -690　 -2.31
<4704>　トレンドマイクロ　　　5575　 -69　 -2.31
<6526>　ソシオネクスト　　　2024.5　 -68　 -2.27
<7735>　SCREEN　　　　　21070　 -150　 -2.01
<6305>　日立建機　　　　　　　6482　 -57　 -1.91
<4385>　メルカリ　　　　　　　3422　 -56　 -1.87
<4307>　野村総合研究所　　　　3886　 -44　 -1.47
<6645>　オムロン　　　　　　　4815　 -44　 -1.47
<9433>　KDDI　　　　　　2666.5　 -3.5　 -1.40《CS》

