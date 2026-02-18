関連記事
ブロードエンタープライズ---本店移転および定款一部変更
ブロードエンタープライズ＜4415＞は16日、取締役会において本店移転および定款の一部変更を決議したことを発表した。
2026年3月24日開催予定の第26期定時株主総会に定款変更の議案を付議し、承認されることを条件として本店を移転する。
新本店所在地は東京都中央区晴海1丁目8番8号晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーW棟12階で、移転日は2026年4月11日と予定している。
東京への本社移転は主要な需要の集中に対応し、資金調達機会の拡大や投資家との対話促進、迅速な意思決定と経営基盤の強化を図ることを目的としている。
また、定款の一部変更では、第3条に記載する本店所在地を従来の「大阪市」から「東京都中央区」へ変更するとともに、第2条(目的)において事業内容の明確化を図るため追加の事業目的を設ける。
具体的には、ホテル・旅館等の宿泊施設の経営、住宅宿泊事業・管理業・仲介業及び運営代行、トレーラーハウス等の製造・販売・輸出入及びレンタル、古物商などの事業を新設する。
定款変更の効力発生日は第2条が2026年3月24日、第3条が2026年4月11日となる見込み。《KM》
