リケンNPR 通期連結業績予想を上方修正、期末配当も増配へ
*12:29JST リケンNPR---通期連結業績予想を上方修正、期末配当も増配へ
リケンNPR＜6209＞は13日、2026年3月期通期連結業績予想(2025年4月1日-2026年3月31日)の上方修正および期末配当予想の増配を発表した。
売上高は前回予想1,580億円から1,600億円へ20億円増の1.3％増、営業利益は95億円から110億円へ15億円増の15.8％増、経常利益は130億円から150億円へ20億円増の15.4％増、親会社株主に帰属する当期純利益は90億円から110億円へ20億円増の22.2％増に上方修正した。1株当たり当期純利益は409円06銭を見込む。
想定よりも為替相場が円安で推移していることに加え、経営統合シナジー創出を含む生産性改善等による合理化ならびに価格適正化の進展、今後の見通し等を踏まえ、2025年11月14日に公表した通期連結業績予想を上回る見通しとなったことから修正した。利益面については、今期2度目の上方修正となる。
また、第一次中期経営計画(2025年3月期-2027年3月期)の配当方針および通期連結業績予想の上方修正を踏まえ、期末配当予想を1株当たり85円から115円へ30円増配することを発表した。これにより、年間配当予想も135円から30円増配の165円となる。《KM》
