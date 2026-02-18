*12:24JST 東京為替：ドル・円は堅調、米金利高で

18日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、153円07銭から153円70銭まで値を上げた。アジア主要市場の休場で手掛かりが乏しいなか、米10年債利回りの上昇基調でドル買いに振れやすい。また、日経平均株価の強含みで円売りも出やすい。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円07銭から153円70銭、ユ-ロ・円は181円42銭から182円01銭、ユ-ロ・ドルは1.1841ドルから1.1858ドル。

【金融政策】

・NZ準備銀行政策金利：2.25％（予想：2.25％）

「委員会はOCRを2.25％に据え置くことで合意」(声明)

「インフレ率は目標バンドの中間点近くまで低下すると予想」

「経済が予想通りに推移すれば、金融政策は当面緩和的な姿勢を維持する可能性」

「政策が長期にわたって緩和的であり続けるリスクも考慮」

「メンバーはインフレがさらに継続するリスクを指摘」

【要人発言】

・IMF日本担当幹部

「日銀は年内2回、来年1回の利上げを想定している」

「日本政府は消費税減税を避けるべき、財政余地を狭める」

「飲食品の消費税2年間ゼロ、財政コストの抑制に資する」

「日本はショックへの対応力維持へ財政規律が必要」

「日銀は緩和政策の解除継続を、2027年に中立金利達成へ」

「日銀の独立性と信頼性の維持はインフレ期待の安定に資する」

・ブレマンNZ準備銀行（RBNZ）総裁

「労働市場は安定しつつある」

「NZドル高が貿易財インフレを抑制するだろう」

「年内に利上げを行う可能性」

「第4四半期の利上げ、OCR見通しに完全には織り込まれていない」

「経済が力強さを増し、インフレ圧力の高まりを確認するまで利上げは計画せず」

【経済指標】

・日・1月貿易統計：-1兆1526億円（予想：-2兆1291億円）《TY》