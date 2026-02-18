*10:18JST 概況からBRICsを知ろう ロシア株式市場は5日ぶり反落、利益確定売りが優勢

【ブラジル】ボベスパ指数 休場

17日のブラジル市場はカーニバル祝日で休場。

【ロシア】MOEX指数 2765.33 -0.62％

17日のロシア株式市場は5日ぶりに反落。主要株価指数のMOEXロシア指数は前日比17.27ポイント安（-0.62％）の2765.33となった。日中の取引レンジは2765.33-2791.68となった。

買いが先行した後は下げ幅をじりじりと拡大させた。連日の上昇で足元では高値警戒感が強まり、利益確定売りが優勢。また、原油価格の下落も資源セクターの圧迫材料となった。一方、指数の下値は限定的。欧米市場の上昇などが指数を下支えした。

【インド】SENSEX指数 83450.96 +0.21％

17日のインド株式市場は小幅続伸。ムンバイ証券取引所の主要30社株価指数SENSEXは前日比173.81ポイント高（+0.21％）の83450.96、ナショナル証券取引所の主要50社株価指数ニフティは同42.65ポイント高（+0.17％）の25725.40で取引を終えた。

小幅高で寄り付いた後はプラス圏で一進一退の展開を示した。米印間の貿易摩擦の緩和などが引き続き支援材料。また、モディ政権が人工知能（AI）などハイテク産業の発展に注力する姿勢を示していることも、対象セクターの物色手掛かりとなった。

【中国】上海総合指数 休場

17日の中国本土市場は春節（旧正月）休暇で休場となった。《AK》