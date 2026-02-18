関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～エムビーエス、シンバイオなどがランクイン
mbs＜1401＞がランクイン（9時42分時点）。大幅高。前日取引終了後に、26年5月期の
期末配当予想を従来の13.00円から15.00円（前期末実績13.00円）に上方修正してお
り、買い手掛かり材料となっているようだ。業績推移及び財務状況等を総合的に勘
案したとしている。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月18日 9:42 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4974＞ タカラバイオ 4441700 217107.54 326.59% 0.0435%
＜4582＞ シンバイオ 14329400 101589.72 299.83% 0.2637%
＜7771＞ 日本精密 5037600 623675.96 198.79% -0.1104%
＜4366＞ ダイトーケミ 473500 49750.68 163.34% 0.1238%
＜1593＞ MXS400 1865 21933.758 146.66% 0.0065%
＜5246＞ ELEMENTS 4196000 792134.46 143.43% 0.161%
＜350A＞ デジタルグ 972800 258790.06 117.86% 0.0784%
＜9534＞ 北ガス 433400 119929.4 113.96% -0.0692%
＜6663＞ 太洋テクノ 1073900 166925.38 107.58% 0.1839%
＜8095＞ アステナHD 409400 74580.72 106% 0.0597%
＜4316＞ ビーマップ 891100 477770.66 105.76% 0.0904%
＜2510＞ NF国内債 280220 119899.864 94.99% -0.0002%
＜4237＞ フジプレアム 1021400 282909.98 70.12% 0.1151%
＜8746＞ unbanked 2362600 829019.56 56.55% -0.1849%
＜3778＞ さくら 911400 1515992.5 55.48% 0.0702%
＜7022＞ サノヤスHD 853800 265605.2 50.87% -0.0715%
＜462A＞ ファンディーノ 364400 258489.12 45.52% 0.0629%
＜475A＞ ギミック 90500 64288.94 42.45% 0.1211%
＜2251＞ JGBダブル 656020 290384.368 38.98% -0.005%
<8227> しまむら 425600 2953326 34.12% 0.0167%
<7800> アミファ 520600 435794.98 30.54% 0.1701%
<8276> 平和堂 583100 1202517.2 27.7% 0.0189%
＜1401＞ エムビーエス 10600 16700.04 25.43% 0.0355%
<7610> テイツー 1229700 117782.02 24.07% -0.0208%
<7545> 西松屋チェ 493100 881978.26 20.06% 0.0135%
<6469> 放電精密 203800 744496.2 17.22% 0.1886%
<4464> ソフト99 26300 79464.5 17.05% 0%
<9009> 京成 2126000 2460906.33 15.88% 0.0535%
<3776> ブロバンタワ 1435000 522500.76 15.85% 0.0762%
<8217> オークワ 215500 162815.82 10.82% 0.0089%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
