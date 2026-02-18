ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～エムビーエス、シンバイオなどがランクイン

2026年2月18日 10:04

*10:04JST 出来高変化率ランキング（9時台）～エムビーエス、シンバイオなどがランクイン
mbs＜1401＞がランクイン（9時42分時点）。大幅高。前日取引終了後に、26年5月期の
期末配当予想を従来の13.00円から15.00円（前期末実績13.00円）に上方修正してお
り、買い手掛かり材料となっているようだ。業績推移及び財務状況等を総合的に勘
案したとしている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月18日　9:42　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4974＞ タカラバイオ　　　 4441700 　217107.54　 326.59% 0.0435%
＜4582＞ シンバイオ　　　　　14329400 　101589.72　 299.83% 0.2637%
＜7771＞ 日本精密　　　　　　5037600 　623675.96　 198.79% -0.1104%
＜4366＞ ダイトーケミ　　　　473500 　49750.68　 163.34% 0.1238%
＜1593＞ MXS400　　　　1865 　21933.758　 146.66% 0.0065%
＜5246＞ ELEMENTS　　4196000 　792134.46　 143.43% 0.161%
＜350A＞ デジタルグ　　　　　972800 　258790.06　 117.86% 0.0784%
＜9534＞ 北ガス　　　　　　　433400 　119929.4　 113.96% -0.0692%
＜6663＞ 太洋テクノ　　　　　1073900 　166925.38　 107.58% 0.1839%
＜8095＞ アステナHD　　　　409400 　74580.72　 106% 0.0597%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　891100 　477770.66　 105.76% 0.0904%
＜2510＞ NF国内債　　　　　280220 　119899.864　 94.99% -0.0002%
＜4237＞ フジプレアム　　　　1021400 　282909.98　 70.12% 0.1151%
＜8746＞ unbanked　　2362600 　829019.56　 56.55% -0.1849%
＜3778＞ さくら　　　　　　　911400 　1515992.5　 55.48% 0.0702%
＜7022＞ サノヤスHD　　　　853800 　265605.2　 50.87% -0.0715%
＜462A＞ ファンディーノ　　　364400 　258489.12　 45.52% 0.0629%
＜475A＞ ギミック　　　　　　90500 　64288.94　 42.45% 0.1211%
＜2251＞ JGBダブル　　　　656020 　290384.368　 38.98% -0.005%
<8227> しまむら　　　　　　425600 　2953326　 34.12% 0.0167%
<7800> アミファ　　　　　　520600 　435794.98　 30.54% 0.1701%
<8276> 平和堂　　　　　　　583100 　1202517.2　 27.7% 0.0189%
＜1401＞ エムビーエス　　　　10600 　16700.04　 25.43% 0.0355%
<7610> テイツー　　　　　　1229700 　117782.02　 24.07% -0.0208%
<7545> 西松屋チェ　　　　　493100 　881978.26　 20.06% 0.0135%
<6469> 放電精密　　　　　　203800 　744496.2　 17.22% 0.1886%
<4464> ソフト99　　　　　26300 　79464.5　 17.05% 0%
<9009> 京成　　　　　　　　2126000 　2460906.33　 15.88% 0.0535%
<3776> ブロバンタワ　　　　1435000 　522500.76　 15.85% 0.0762%
<8217> オークワ　　　　　　215500 　162815.82　 10.82% 0.0089%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

