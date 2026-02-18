関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比475円高の57085円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル153.26円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、日立製作所 ＜6501＞、みずほFG＜8316＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比475円高の57085円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は32.26ドル高の49533.19ドル、ナスダックは31.72ポイント高の22578.39で取引を終了した。人工知能（AI）を巡る根強い懸念が引き続き重しとなり、寄り付き後、まちまち。その後、ニューヨーク連銀製造業景気指数が予想を上回り、景気に楽観的な見方が広がったほか、ハイテクが下げ止まり回復したことが支援し、相場は中盤にかけ総じて上昇に転じた。終盤にかけて失速もプラス圏をかろうじて維持し、終了。
17日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円01銭から153円92銭まで上昇し、153円28銭で引けた。米2月NY連銀製造業景気指数が予想を上回ったほか、米シカゴ連銀のグールズビー総裁が利下げに慎重な姿勢を見せたほか、連邦準備制度理事会（FRB）のバー理事は当面政策据え置き見通しを示したためドル買いが強まった。しかし、米2月NAHB住宅市場指数は予想外に低下したためドルは伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1805ドルへ下落後、1.1853ドルへ上昇し、1.1850ドルで引けた。
NY原油先物3月限は反落（NYMEX原油3月限終値：62.33 ↓0.56）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－0.56ドル（－0.89％）の62.33ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（17日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
8267 (AONNY) 三菱UFJFG 19.25 2950 73.5 2.5
6
8309 (SUTNY) 三井住友FG 22.91 5852 136 2.3
8
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.35 7161 161 2.3
0
5020 (JXHLY) ENEOS 18.93 1451 30 2.1
1
5401 (NPSCY) 日本製鉄 4.49 688 13 1.9
3
「ADR下落率上位5銘柄」（17日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 2529 -358 -12.4
0
8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4291 -551 -11.3
8
6594 (NJDCY) 日本電産 3.53 2164 -190 -8.0
7
■そのたADR（17日）
7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 0.00 2529 -35
8
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.32 -0.32 5609 9
5
8035 (TOELY) 住友商事 43.27 -0.72 6632 8
3
6758 (SONY.N) TDK 14.85 0.13 2276 -
4
9432 (NTTYY) KDDI 17.43 -0.22 2671
1
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.57 0.16 1094 1
4
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.55 -2.24 4989 9
2
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 14.51 -0.09 4448 -
1
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 0.81 4723 1
8
4063 (SHECY) 信越化学工業 17.85 -0.31 5471 4
8
8001 (ITOCY) 丸紅 39.40 -0.57 604 -514
4
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.35 -0.55 7161 16
1
8031 (MITSY) 東京エレク 138.95 0.69 42591 44
1
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 -1.00 6130 1
6
4568 (DSNKY) 第一三共 19.31 0.02 2959 8.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 8.97 0.11 2749 1
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.15 -0.51 1084 -106
7
8766 (TKOMY) 三井不動産 40.40 -0.80 2064 24.
5
7267 (HMC.N) スズキ 60.83 -2.12 2331 2
3
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.25 -0.72 5901 1
0
6902 (DNZOY) ファナック 21.50 0.25 6590 8
1
4519 (CHGCY) 中外製薬 29.95 -0.53 9180 1
0
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.85 -0.64 2736 -1.
5
8411 (MFG.N) オリックス 35.15 -1.19 5387 9
9
6367 (DKILY) ダイキン工業 13.05 0.32 20000 11
5
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.26 -0.20 5597 4
0
7741 (HOCPY) キヤノン 31.50 -0.22 4828 4
2
6503 (MIELY) 三菱電機 72.20 -1.60 5533 6
6
6981 (MRAAY) 日東電工 23.55 0.03 3609 2
9
7751 (CAJPY) 任天堂 13.92 0.20 8534 12
5
6273 (SMCAY) SMC 23.83 0.43 73044 34
4
7182 (JPPTY) 日産自動車 6.05 0.26 464 0.
2
6146 (DSCSY) ディスコ 47.40 -1.10 72645 92
5
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.25 -0.29 2337 1
0
8053 (SSUMY) 三菱商事 32.31 -1.08 4952 6
2
6702 (FJTSY) 富士通 24.38 -1.14 3736 3
6
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 134.26 22.66 20577 37
7
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.77 -0.78 3608 2
3
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.95 -0.54 1985 1
1
8002 (MARUY) 三井物産 716.87 -35.13 5493 6
3
6723 (RNECY) ルネサス 9.84 0.09 3016 31.
5
6954 (FANUY) 京セラ 17.11 -0.28 2622 8.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 20.14 0.35 1543 1
9
8801 (MTSFY) 三菱地所 31.78 -0.30 4871 5
1
6301 (KMTUY) 小松製作所 50.24 -0.85 7700 9
8
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.03 0.08 3074 -1
1
6594 (NJDCY) 日本電産 3.53 -0.47 2164 -19
0
6857 (ATEYY) シスメックス 8.32 -0.20 1275 -
5
4543 (TRUMY) テルモ 12.53 -2.12 1920 -26.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.52 -0.40 1612 13.
5
（時価総額上位50位、1ドル153.26円換算）《AN》
