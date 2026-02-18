*08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～高市トレードへの思惑が高まりやすい～

18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。



■高市トレードへの思惑が高まりやすい

■アズ企画設計、下方修正 営業利益 7.6億円←10.8億円

■コニシ＜4956＞三菱ケミカルが、アクリルエマルジョン事業を売却



■高市トレードへの思惑が高まりやすい

18日の日本株市場は買い先行で始まった後は、こう着感の強い相場展開が続きそうだ。17日の米国市場はNYダウが32ドル高、ナスダックは31ポイント高だった。人工知能（AI）を巡る根強い懸念が引き続き重荷になった。ただ、ニューヨーク連銀製造業景気指数が予想を上回り景気に楽観的な見方が広がったほか、ハイテクが下げ止まりをみせたことで上昇に転じた。シカゴ日経平均先物清算値は大阪比475円高の57085円。円相場は1ドル＝153円20銭台で推移している。



シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。ただ、米国市場では値ごろ感からの反発といったところであり、ソフトウエア株の弱さが目立っているなかでは、リバウンド機運は高まりにくそうである。そのため、買いが先行して始まるものの、買い一巡後は指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向を睨みながらの相場展開になりそうだ。



高市トレードへの思惑が高まりやすいだろう。衆院選を受けた特別国会がきょう18日に召集される。政府は召集後に予算案を速やかに提出し、4月下旬の大型連休前の成立を目指しており、政策期待が高まるなかで買い意欲は強そうだ。また、トランプ米大統領は17日、自身のSNSへの投稿で日本による5500億ドル規模の対米投資について、投資第1弾はオハイオ州のガス火力発電所と、ジョージア州の重要鉱物、テキサス州の液化天然ガス施設が対象になると明らかにしたと報じられている。



既に関連銘柄として人工ダイヤモンドの単結晶を製造・販売するイーディーピー＜7794＞やジェイテックコーポレーション＜3446＞、旭ダイヤモンド工業＜6140＞、テクニスコ＜2962＞、住石ホールディングス＜1514＞、マイポックス＜5381＞などが動意をみせているが、改めて関連銘柄などには値幅取り狙いの資金が向かいそうだ。なお、ガス火力発電関連としては、三菱重工業＜7011＞、放電精密加工研究所＜6469＞、岡野バ

ルブ製造＜6492＞、川崎重工業＜7012＞などが注目されよう。

■アズ企画設計、下方修正 営業利益 7.6億円←10.8億円

アズ企画設計＜3490＞は2026年2月期業績予想の修正を発表。営業利益を10.8億円から7.6億円に下方修正した。販売用不動産の売却における1物件の引渡時期が翌連結会計年度へ変更見込（期ズレ）となったこと、および金利上昇等に伴う金融コストが増加したため。売却の期ズレは一時的な要因であり、来期の業績への上積みを予定している。

■前場の注目材料

・NYダウは上昇（49533.19、+32.26）

・ナスダック総合指数は上昇（22578.38、+31.71）

・シカゴ日経225先物は上昇（57085、+475）

・高市早苗第2次内閣発足

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・日本触媒＜4114＞シリカ微粒子を増産、半導体向け好調

・コニシ＜4956＞三菱ケミカルが、アクリルエマルジョン事業を売却

・三井物産＜8031＞バングラで稲作のメタン削減、現地NGOと連携

・新東工業＜6339＞センサー統合管理基盤、複数メーカーに対応

・島津製作所＜7701＞小型水質分析機、機能・操作性を向上

・パワーエックス＜485A＞NTTアノードエナジーと、蓄電システムで協業検討

・富士通＜6702＞LLM×AIエージェント、システム開発基盤

・ルネサス＜6723＞米グローバルファウンドリーズと連携深化、製造委託拡大・拠点分散

・TDK＜6762＞車載用センサー量産開始、175℃対応

・三菱電機<6503>インド工科大学と連携、AI・量子研究を加速

・パワーエックス＜485A＞インターネットイニシアティブと、コンテナDCで協業

・東レ<3402>難燃・高耐熱性を付与した柔軟PPS樹脂開発、フッ素系代替

・阪急阪神HD<9042>ネット銀行、27年以降、池田泉州銀行と提携

・小野薬品<4528>リンパ腫治療薬、米で申請受理

・ロート製薬<4527>角膜再生医療を事業化、大阪大学発新興に追加出資

・阪急阪神HD<9042>阪急阪神不動産、米テキサスで戸建て分譲参入



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08：50 1月貿易統計（予想：－2兆1291億円）・特になし

＜海外＞

・10：00 NZ準備銀行政策金利発表（予想：2.25％）《YY》