

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;49533.19;+32.26Nasdaq;22578.38;+31.71CME225;57085;+475(大証比)

[NY市場データ]

17日のNY市場は上昇。ダウ平均は32.26ドル高の49533.19ドル、ナスダックは31.72ポイント高の22578.39で取引を終了した。

人工知能（AI）を巡る根強い懸念が引き続き重しとなり、寄り付き後、まちまち。その後、ニューヨーク連銀製造業景気指数が予想を上回り、景気に楽観的な見方が広がったほか、ハイテクが下げ止まり回復したことが支援し、相場は中盤にかけ総じて上昇に転じた。終盤にかけて失速もプラス圏をかろうじて維持し、終了。セクター別では不動産管理・開発やテクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、食・生活必需品小売が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比475円高の57085円。ADR市場では、対東証比較（1ドル153.26円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、日立製作所 ＜6501＞、みずほFG＜8316＞などが上昇し、全般買い優勢。《YY》