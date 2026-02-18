JPホールディングス、26年3月期増収増益予想、3Q累計順調で配当予想を上方修正

JPホールディングス<2749>(東証プライム)は子育て支援のリーディングカンパニーである。長期ビジョンに「選ばれ続ける園・施設づくり」を掲げ、認可保育園・学童クラブ運営を中心に子育て支援の質的向上と事業を通じた社会貢献を推進するとともに、新規領域への展開も推進している。26年3月期は増収増益予想としている。第3四半期累計は増収増益と順調だった。児童数の増加、新規施設の受託、補助金の最大化に向けた対応、保育士の処遇改善に伴う補助金の増額などにより売上高が過去最高となり、費用の増加を吸収した。そして配当予想を上方修正した。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は順調に水準を切り上げて13年の最高値に接近している。利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。

■総合子育て支援のリーディングカンパニー

子育て支援のリーディングカンパニーである。長期ビジョンに「選ばれ続ける園・施設づくり」を掲げ、認可保育園・学童クラブ運営を中心に子育て支援の質的向上と事業を通じた社会貢献を推進するとともに、新規領域への展開も推進している。事業区分は認可保育園や学童クラブなどを運営する子育て支援事業、保育所向け給食請負事業、英語・体操・音楽教室請負事業、保育関連用品の物品販売事業、研究・研修・コンサルティング事業としている。

なお23年10月にダスキン<4665>と業務提携し、学研ホールディングス<9470>が保有していた全株式をダスキンへ譲渡(23年11月)してダスキンが第1位株主となった。学研ホールディングスとの業務提携は継続している。

■保育園は期末に向けて児童数増加・稼働率上昇

グループは持株会社の同社、全国で保育園・学童クラブ・児童館などの子育て支援施設を運営する日本保育サービス、保育園向け給食請負などを行うジェイキッチン、子育て支援施設向け英語・体操・音楽教室の請負、保育関連用品の企画・販売、保育や発達支援に関する研修・研究、保育所等訪問支援、子育て支援プラットフォーム「コドメル」運営などを行う日本保育総合研研究所、コンサルティングを行う子育てサポートリアルティ、外国人の就労支援を行うワンズウィル(24年1月子会社化)で構成されている。

25年6月にはテレビ熊本、TKUヒューマン、およびその関係者と合弁でJPホールディングス九州(同社出資比率50%)を設立した。外国語指導助手事業、英語に特化した子育て支援施設運営事業、新たな子育て支援拠点等の展開により、地域社会への貢献とともに地方創生の実現を目指す。

25年3月期末時点の運営施設数は首都圏を中心に、保育園が205園、こども園が4園、学童クラブが96施設、児童館が13施設、交流館が2施設で、子育て支援施設合計320施設となっている。また渋谷区放課後クラブ「クラブ事業コーディネート」業務を受託している。なお23年4月に同社グループ初となる英語に特化した新業態としてバイリンガル保育園を首都圏で3施設開設するなど、既存保育園のバイリンガル保育園への業態変更も推進している。さらに25年11月には、新たにインターナショナルスクール「ASC International School浦和御園」を26年4月に開校すると発表した。運営形態は認可外保育園に学童保育を併設した2歳から小学校3年生までを対象とした新たな施設となる。

収益は既存施設の稼働率、新規施設の開園、保育士待遇改善に伴う人件費の増加、補助金の増減などが影響する。また新規施設の開園は概ね4月のため、期前半は各施設への保育士配置に係る費用が先行するが、児童数が増加して稼働率が上昇する期後半に向けて収益が拡大する特性がある。自治体から受け取っている保育士の借り上げ社宅に対する補助金等については、従来は補助金収入として営業外収益に計上していたが、22年3月期から売上高に計上する方法に変更した。

■長期経営ビジョンは「選ばれ続ける園・施設」

子育て支援事業を取り巻く事業環境としては、保育園の待機児童問題が解消した一方で、学童クラブの待機児童数増加対策などが新たな政策テーマに浮上し、新たな少子化対策および幼児教育・保育の質的向上対策として24年度より、親の就労を問わず生後6カ月から2歳を対象に誰でも保育を利用できる「こども誰でも通園制度」の開始、保育士配置基準における対人数の変更、出産を機に退職した親が再就職する際にこどもを保育所に預けやすくする保育所「入所予約枠」制度の開始、これまで特別区で運用していた地域限定保育士の全国運用の開始、保育士不足緩和に向けた保育補助者支援金の有資格者への拡大などが推進されている。

こうした事業環境を背景として、長期経営ビジョンでは「選ばれ続ける園・施設」を目指し、連結売上高1000億円(既存事業500億円、新規事業・M&A500億円)に向けて既存事業改善・拡大、新規事業、資本・業務提携を推進している。

さらに25年5月に策定した中期経営計画(ローリング方式により年次で見直し実施)では、目標数値として28年3月期の売上高454億08百万円、営業利益63億27百万円、営業利益率13.9%を掲げている。新規事業の計画は31億78百万円(25年3月期実績は7億23百万円)としている。基本方針として既存事業の業容拡大、新規事業の推進、既存および関連する事業の積極的なM&Aを推進する。

既存事業の業容拡大では東京都認証学童保育の開設強化、保護者ニーズの高い高質な施設開設(認可外施設としてインターナショナルプリスクールの開設を新規展開)などを推進する。新規事業の推進では、海外事業の強化(東南アジアでの現地企業と連携した施設運営、ALT(外国語指導助手)事業、語学学校、語学教育プログラムなど)や、自治体と連携した事業(地方創生など子育て関連事業)などを推進する。既存および関連する事業の積極的なM&Aでは、運営・業務の効率化および経営管理の高度化を捉えたシステム化、グローバルおよび業容拡大を捉えた人材育成・専門人材確保を推進する。

25年8月にはALT事業に先駆けて、日本保育サービスにおいてフィリピンの教員免許(LET)を取得したフィリピン人13名の英語指導員を採用し、子どもたちに「遊びを通して英語を学ぶ機会を提供」することを目的に、日本保育サービスが運営する千代田区、港区、目黒区の学童クラブに着任した。

なお地方自治体との子育て支援に関する協定としては、24年9月に茨城県境町、24年12月に埼玉県春日部市、25年1月に静岡県小山町、25年2月に島根県出雲市、25年3月に富山県高岡市、25年4月に熊本県御船町、25年6月に茨城県大洗町、熊本県熊本市、25年7月に北海道上磯郡木古内町、25年9月に京都府亀岡市、25年10月に千葉県野田市と締結した。

■子育て支援とSDGsの両立に向けた「コドメル」サービス

子育て支援と資源の有効活用・環境保全(SDGs)の両立を目的として、会員制の子育て支援プラットフォーム「コドメル(codomel)」サービスを展開している。全国で運営する300超の子育て支援施設(保育所、学童クラブ、児童館)の園児・児童と、その保護者を会員化して、乳児期・幼児期・学童期において子育てに関する様々な商品やサービスを幅広く提供する。

第1弾サービスとして22年4月より、子育て関連用品を中心とするリユース品に関する「子育て商品マッチングサービス」を開始した。今後の第2フェーズでは子育て世代に商品やサービスを提供するBtoC事業、第3フェーズでは東南アジアへのサービス展開を推進する。そして6年目に取扱高18億円を目指し、新たな事業柱を構築する方針だ。

さらに新規領域への展開も推進している。保護者の困りごとの解決に向けた事業展開では、自宅で簡単に調理できる「夕食準備」として、東京都・神奈川県・埼玉県で運営する保育園10園において23年8月より食品のテスト販売を開始した。テスト販売の状況を確認し、販売する保育園の拡大や商品ラインナップの拡充を図り、同業他社への外販や子育て支援プラットフォーム「コドメル」を活用したWebでの販売も検討する方針としている。25年12月には社会福祉法人恩賜財団済生会川口乳児院への子ども服および手作りおもちゃの寄付をリリースした。

■26年3月期増益予想、3Q累計順調で収益拡大基調

26年3月期の連結業績予想(25年11月12日付で上方修正)は、売上高が前期比2.6%増の422億26百万円、営業利益が3.3%増の59億98百万円、経常利益が3.6%増の60億70百万円、親会社株主帰属当期純利益が0.0%増の39億21百万円としている。配当予想は26年2月10日付で期末50銭上方修正して、前期比50銭増配の12円50銭(期末一括)としている。予想配当性向は27.3%となる。

第3四半期累計は売上高が前年同期比7.4%増の311億97百万円、営業利益が8.2%増の47億12百万円、経常利益が8.8%増の47億65百万円、親会社株主帰属四半期純利益が1.4%増の30億87百万円だった。

増収増益と順調だった。バイリンガル保育園など特徴ある保育園の運営や幼児学習プログラムの拡充など「選ばれ続ける園・施設づくり」の取り組みによる児童数(乳児)の増加、新規施設の受託、補助金の最大化に向けた対応、および保育士の待遇改善に伴う補助金増額などにより売上高が過去最高となり、費用の増加を吸収した。特別利益では前期計上の本社移転補償金2億01百万円が剥落した。

新規施設開設・受託は、認可保育園からこども園へ移行2園、学童クラブ・児童館25施設となり、こども園への移行施設を除き25施設を新規受託するとともに、特徴ある保育園として認可保育園からバイリンガル保育園へ6園移行、認可保育園からスポーツ保育園へ2園移行した。この結果、25年12月末時点の子育て支援施設数は保育園203園、こども園6園、学童クラブ118施設、児童館16施設、交流館2施設、合計345施設となった。

なお全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が103億56百万円、営業利益が13億71百万円、経常利益が13億78百万円、第2四半期は売上高が104億07百万円、営業利益が13億44百万円、経常利益が13億77百万円、第3四半期は売上高104億34百万円、営業利益19億97百万円、経常利益20億10百万円だった。

通期の連結業績予想は据え置いている。売上高、利益とも過去最高で、営業利益は中期経営計画の27年3月期計画を1期前倒しで達成する見込みだ。第3四半期累計の進捗率は売上高が74%、営業利益が79%、経常利益が79%、親会社株主帰属当期純利益が79%である。通期予想に再上振れの可能性があり、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株主優待制度は年2回

株主優待制度(詳細は会社HP参照)については、毎年3月末および9月末時点で6カ月以上継続して5単元(500株)以上保有株主を対象に、年間合計2万円分のクオカード(年2回、各基準日1万円のクオカード)を進呈する。25年3月末対象より開始した。

■株価は13年の最高値に接近

株価は順調に水準を切り上げて13年の最高値に接近している。週足チャートで見ると13週移動平均線がサポートラインの上昇トレンドの形となっている。利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。2月17日の終値は753円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS45円82銭で算出)は約16倍、今期予想配当利回り(会社予想の12円50銭で算出)は約1.7%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS228円06銭で算出)は約3.3倍、そして時価総額は約662億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

