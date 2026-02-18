*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 パワーエックス、免疫生物、ポートなど

銘柄名<コード17日終値⇒前日比

あかつき本社＜8737＞ 731 +59

不動産で単価上昇し今期業績・配当予想増額。

松屋フーズ＜9887＞ 6180 -560

公募増資による希薄化懸念が先行。

ソースネクスト＜4344＞ 125 -6

連日売り優勢の展開。

東邦亜鉛＜5707＞ 1599 -110

16日の上昇に対する反動。

クオンツ総研ホールディングス＜9552＞ 777 -78

16日に続いて売り優勢の展開。

東京計器＜7721＞ 7610 -320

直近の上昇に対する利食い売り優勢。

免疫生物＜4570＞ 2025 +400

「抗HIV抗体及びその製造方法」が韓国で特許査定。

ポート＜7047＞ 2517 +259

26年3月期業績予想を上方修正。

カヤック＜3904＞ 503 -95

営業利益が前期2.9倍に対し今期6.6％減予想。

パワーエックス＜485A＞ 3725 +700

営業損益が前期6.77億円の赤字だが今期20.00億-25.00億円の

黒字予想と発表し16日ストップ高。17日も買い優勢。

AI CROSS＜4476＞ 1062 -121

引き続き株主優待制度の廃止が売り手掛かり。

アスア＜246A＞ 885 +150

株主優待制度導入に伴う配当方針の変更を発表し

16日ストップ高か買い人気継続。

アーキテクツSJ＜6085＞ 1215 -400

26年2月期業績予想を下方修正。

和心＜9271＞ 1265 +138

営業利益が前期36％増・今期32％増予想で

株主優待制度導入も発表し16日ストップ高。17日も買い優勢。

LOIVE＜352A＞ 760 +54

引き続き26年3月期業績予想を下方修正を嫌気。

メタリアル＜6182＞ 541 +22

株主優待制度を拡充。《CS》