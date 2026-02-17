*18:25JST ジーニー---「JPXスタートアップ急成長100指数」構成銘柄に選定

ジーニー＜6562＞は16日、JPX総研が公表した「JPXスタートアップ急成長100指数」の構成銘柄に選定されたと発表した。

「JPXスタートアップ急成長100指数(JPX Startup 100)」は、日本を代表する高成長スタートアップ100社で構成される株価指数。東証グロース市場に上場する銘柄および東証グロース市場からの市場変更後一定期間の銘柄を対象に、売上高成長率(前期比20％以上)または時価総額成長率(1年または半年前比で倍増)のいずれかの条件を満たす銘柄を抽出し、そのうち時価総額が大きい順に100銘柄で構成される。

同社は本選定を大きな責務と受け止め、マーケティングテクノロジーカンパニーとして、企業の収益拡大・生産性向上を支援するソリューション開発に注力していく。「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という二つのPurposeの実現に向け、持続的な成長と企業価値の向上に邁進するとしている。《AK》