*17:50JST 富士製薬工業---エルトロンボパグ錠12.5mg「F」・25mg「F」の承認取得と販売提携

富士製薬工業＜4554＞は16日、経口血小板増加薬である「エルトロンボパグ錠12.5mg「F」」および「エルトロンボパグ錠25mg「F」」について、日本国内で製造販売承認を取得したと発表した。本剤は慢性特発性血小板減少性紫斑病を効能効果とする内用薬であり、今回の承認取得により同社は製造販売承認の保持者として安定供給を担うこととなる。

承認取得に併せて、同社はトーアエイヨーとの販売提携にも合意した。提携の下、富士製薬工業が本剤の製造・供給責務を負い、トーアエイヨーが販売および医療機関への情報提供を担当する体制を構築する。また両社は、それぞれの理念に基づき、今後も患者の健康と健やかな生活に寄与できるよう取り組んでいく。

本剤の包装は70錠（7錠×10）で提供され、トロンボポエチン受容体作動薬としての薬効分類に属するが、先発品とは薬効分類名が異なる点が注記されている。《AK》