*17:19JST 東京為替：ドル・円は弱含み、午後は152円台

17日の東京市場でドル・円は弱含み。序盤のドル買いで一時153円75銭まで上昇したが、日経平均株価の下げ幅拡大で円買いが主要通貨を押し下げた。午後は下値の堅さが意識される場面もあったが、153円を割り込み、夕方に152円82銭まで下値を下げた。

・ユ-ロ・円は182円17銭から180円94銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1852ドルから1.1828ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値56,819.37円、高値56,926.24円、安値56,135.12円、終値56,566.49円(前日比239.92円安)

・17時時点：ドル・円153円10-20銭、ユ-ロ・円181円10-20銭

【要人発言】

・トランプ米大統領

「イランはディールを望んでいる」

「民主党が国土安全保障省（DHS)に要求している内容の一部は気に入らない」

・豪準備銀行（RBA）理事会議事要旨（2月2-3日分）

「インフレおよび雇用に対するリスクが実質的変化の認識で一致」

「政策対応がなければ、インフレ率が目標を上回り続ける期間が長く続くと懸念」

「金利を据え置きも検討したが、利上げの根拠の方がより強いとの見方で合意」

「予測には上下双方のリスクがあり、今後の政策決定はデータ次第」

【経済指標】

・英・1月失業率：4.4％（12月：4.4％→4.3％）《TY》