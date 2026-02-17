関連記事
*15:55JST プロHD---2030年12月期までにEBITDA30億円以上などを行使条件とする中長期業績連動型新株予約権の発行
プロジェクトホールディングス＜9246＞は13日開催の取締役会で、同社および同社子会社の取締役・執行役員ならびに同社および同社子会社の従業員に対し、新株予約権を発行することを決議した。
中長期的な同社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、同社の結束力をさらに高めることを目的として、同社および同社子会社の取締役・執行役員ならびに同社および同社子会社の従業員に対して、2030年12月期までにEBITDA30億円以上などを行使条件とする有償の新株予約権を発行するものである。なお、新株予約権がすべて行使された場合に増加する同社普通株式の総数は、発行済株式総数の1.8％に相当する。
新株予約権の1個あたりの発行価額は、第三者評価機関であるプルータス・コンサルティングが同社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果と同額にて決定したものである。また、本新株予約権の行使に際して出資される1株あたりの払込金額は、取締役会決議日の前取引日（2026年2月12日）の東京証券取引所における同社普通株式の終値である1,154円としている。
新株予約権の数は962個。新株予約権1個あたりの目的である株式の数は、同社普通株式100株とする。新株予約権の割当日は2026年3月17日。《NH》
