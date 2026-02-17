関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～地盤ネットH、ウインテストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月17日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6072＞ 地盤ネットH 23939500 451361.32 368.92% 0.227%
＜6573＞ CRAVIA 9846100 27762.94 336.68% 0.0746%
＜2251＞ JGBダブル 1351340 43920.048 331.72% -0.008%
＜6721＞ ウインテスト 14255500 97845.46 311.57% 0.1229%
＜7256＞ 河西工 5229900 92163.26 293.07% 0.3755%
＜4170＞ KaizenPF 3419200 47927.08 276.2% 0.0529%
＜6235＞ オプトラン 1577400 459418.22 254.02% 0.0395%
＜3168＞ MERF 1196300 202576.42 243.09% 0.2277%
＜2673＞ 夢隊 2511900 76934.46 233.41% 0.0613%
＜4570＞ 免疫生物 3871900 880419.36 220.65% 0.2215%
＜6779＞ 日電波 5380000 825445.16 219.81% 0.0522%
＜4222＞ 児玉化 2706500 444839.38 217.81% 0.1669%
＜6227＞ AIメカテック 1512200 3737641 213.66% 0.1653%
＜1514＞ 住石HD 13799900 3032081.14 201.71% 0.2816%
＜7033＞ MSOL 658100 157517.18 192.66% 0.1345%
＜4584＞ キッズバイオ 6403000 307725.12 186.87% 0.0849%
＜9324＞ 安田倉庫 257600 122729.7 181.77% -0.0401%
＜421A＞ ムービン 500700 157429.5 181.54% -0.1054%
＜366A＞ ウェルネスC 497200 83642.64 174.14% -0.0508%
＜7047＞ ポート 906500 396530.38 172.83% 0.093%
<485A> パワーエックス 5994100 4436603.08 169.09% 0.2314%
<2845> NFナスヘッジ 100130 79788.853 168.19% -0.0085%
<4506> 住友ファーマ 32404100 20312370.5 166.78% 0.0671%
<8737> あかつき 604500 87706.5 165.63% 0.0833%
<3446> JTECCORP 1098100 669681.02 165.3% 0.1448%
<6284> ASB機械 202900 369529.8 160.94% 0.0609%
<4935> リベルタ 2486200 196594.58 157.42% 0.0347%
<6877> OBARA－G 213400 219225.4 153.48% 0.0536%
<3791> IGポート 520800 187133.92 149.82% 0.071%
<4047> 関電化 1334100 573872.42 147.25% 0.0136%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
