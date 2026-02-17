ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～地盤ネットH、ウインテストなどがランクイン

2026年2月17日 15:04

記事提供元：フィスコ

*15:04JST 出来高変化率ランキング（14時台）～地盤ネットH、ウインテストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月17日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6072＞ 地盤ネットH　　　 23939500 　451361.32　 368.92% 0.227%
＜6573＞ CRAVIA　　　　9846100 　27762.94　 336.68% 0.0746%
＜2251＞ JGBダブル　　　　1351340 　43920.048　 331.72% -0.008%
＜6721＞ ウインテスト　　　　14255500 　97845.46　 311.57% 0.1229%
＜7256＞ 河西工　　　　　　　5229900 　92163.26　 293.07% 0.3755%
＜4170＞ KaizenPF　　3419200 　47927.08　 276.2% 0.0529%
＜6235＞ オプトラン　　　　　1577400 　459418.22　 254.02% 0.0395%
＜3168＞ MERF　　　　　　1196300 　202576.42　 243.09% 0.2277%
＜2673＞ 夢隊　　　　　　　　2511900 　76934.46　 233.41% 0.0613%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　　3871900 　880419.36　 220.65% 0.2215%
＜6779＞ 日電波　　　　　　　5380000 　825445.16　 219.81% 0.0522%
＜4222＞ 児玉化　　　　　　　2706500 　444839.38　 217.81% 0.1669%
＜6227＞ AIメカテック　　　1512200 　3737641　 213.66% 0.1653%
＜1514＞ 住石HD　　　　　　13799900 　3032081.14　 201.71% 0.2816%
＜7033＞ MSOL　　　　　　658100 　157517.18　 192.66% 0.1345%
＜4584＞ キッズバイオ　　　　6403000 　307725.12　 186.87% 0.0849%
＜9324＞ 安田倉庫　　　　　　257600 　122729.7　 181.77% -0.0401%
＜421A＞ ムービン　　　　　　500700 　157429.5　 181.54% -0.1054%
＜366A＞ ウェルネスC　　　　497200 　83642.64　 174.14% -0.0508%
＜7047＞ ポート　　　　　　　906500 　396530.38　 172.83% 0.093%
<485A> パワーエックス　　　5994100 　4436603.08　 169.09% 0.2314%
<2845> NFナスヘッジ　　　100130 　79788.853　 168.19% -0.0085%
<4506> 住友ファーマ　　　　32404100 　20312370.5　 166.78% 0.0671%
<8737> あかつき　　　　　　604500 　87706.5　 165.63% 0.0833%
<3446> JTECCORP　　1098100 　669681.02　 165.3% 0.1448%
<6284> ASB機械　　　　　202900 　369529.8　 160.94% 0.0609%
<4935> リベルタ　　　　　　2486200 　196594.58　 157.42% 0.0347%
<6877> OBARA－G　　　213400 　219225.4　 153.48% 0.0536%
<3791> IGポート　　　　　520800 　187133.92　 149.82% 0.071%
<4047> 関電化　　　　　　　1334100 　573872.42　 147.25% 0.0136%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

