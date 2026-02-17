*14:59JST 三陽商会---自己株式の取得状況（途中経過）及び自己株式の消却

三陽商会＜8011＞は16日、2025 年12月26日開催の取締役会において決議した、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得について、取得状況(途中経過)を発表した。また、16日開催の取締役会において、会社法第178 条の規定に基づく自己株式の消却を決議したことを併せて発表した。

取得した株式の総数は19,400株、株式の取得価額の総額は83,368,000円、取得期間は2026年2月1日～13日。

2025年12月26日開催の取締役会における決議内容は、取得し得る株式の総数は500,000株を(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合4.9％)、株式の取得価額の総額は20億円を上限とする。取得期間は2026年1月19日～8月31日、取得方法は東京証券取引所における市場買付。

自己株式の消却については、消却する株式の種類は同社普通株式、消却する株式の総数は83,900 株(消却前の発行済株式総数に対する割合0.8%)、消却予定日は2026年2月27日。《AK》