ククレブ・アドバイザーズ　販売用不動産の取得

ククレブ・アドバイザーズ＜276A＞は16日、取締役会において、愛知県名古屋市千種区所在の土地(事業用不動産の底地)を販売用不動産として取得することを決議したと発表した。取得の理由としては、売主側が資産効率向上の一環で不動産売却ニーズを有していたことが挙げられ、今後一定期間保有後に第三者へ売却する予定であることが示された。

本物件は土地のみの取得で、契約日を2026年2月17日、決済予定日を2026年3月25日としている。取得先および取得価格の詳細については守秘義務契約の都合により公表されていないが、取得価格は直前事業年度末（2025年8月期末）における純資産の30％以上に相当する額、取得先は国内に所在する事業会社であり、同社との間に業務上の取引や重要な資本関係はないという。

同社は中期経営計画FY2026-FY2028「A Tech-Driven Platform Strategy」で掲げる資本効率向上・拠点再編などのCRE（企業不動産）ニーズ高まりを背景とした投資機会の継続的な捕捉を図る方針を示している。なお、本物件の取得は2026年8月期連結業績予想には織り込まれていない。