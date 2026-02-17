関連記事
プロディライト クラウドPBX「INNOVERA」、ユーザプラットフォームと管理画面にAIチャットボット搭載
記事提供元：フィスコ
*14:34JST
プロディライト＜5580＞は16日、クラウドPBX「INNOVERA2.0」においてユーザプラットフォームおよび管理画面の機能アップデートを実施し、新たにAIチャットボットを搭載したと発表した。
ユーザプラットフォームは各ユーザがブラウザ上で利用できる環境で、発信操作やプレゼンスステータス変更、電話履歴検索、ユーザ検索、電話帳検索などに対応している。
今回のアップデートにより、同プラットフォームおよび管理者向け管理画面からAIチャットボットへ直接質問できる機能を追加した。
AIチャットボットは自然言語処理技術を活用し、学習データやログに基づいて適切な回答を生成する仕組みである。同社は2025年に「INNOVERA」WEBページへ24時間365日対応のAIチャットボットを導入しており、営業時間外でも即時回答を求めるニーズに応えてきた。利用状況データから高い需要が確認されたことを受け、今回ユーザ向けプラットフォームと管理画面へも展開し、電話業務のDXを一段と推進する。《AK》
