個別銘柄戦略: MSOLや日精蝋に注目
昨日16日の米株式市場はプレジデントデーの祝日で休場。欧州主要市場は、英FTSETM100が0.26％高、独DAXが0.46％安、仏CAC40が0.06％高。為替は1ドル＝153.50-60円。今日の東京市場では、上期営業利益が19.6％増と第1四半期の14.7％増から増益率が拡大し配当方針の変更も発表したあいHD＜3076＞、26年12月期営業利益が9.4％増予想で中期経営計画も発表したMSOL＜7033＞、東証スタンダードでは、上期営業利益が42.0％増で1対2の株式分割も発表した平山＜7781＞、営業利益が前期47.8％減だが今期53.4％増予想と発表した日精蝋＜5010＞、今期営業損益が0.56億円の黒字予想と前期の12.18億円の赤字から黒字に転換予想と発表したウインテスト＜6721＞、26年3月期業績と配当予想を上方修正したあかつき本社＜8737＞、26年3月期経常利益と純利益予想を上方修正した夢みつけ隊＜2673＞などが物色されそうだ。一方、営業利益が前期44.8％減・今期8.3％減予想と発表した東洋炭素＜5310＞、269万5700株の株式売出しと40万4300株上限のオーバーアロットメントによる売出し・発行済株式数の5.00％の自社株消却を発表した東京エネシス＜1945＞、東証スタンダードでは、25年12月期営業損益が14.24億円の赤字と従来予想の4.00億円から赤字幅が拡大し26年12月期業績予想を開示しなかった倉元＜5216＞、営業利益が前期6.0％増だが今期1.2％減予想と発表したエアーテック＜6291＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
