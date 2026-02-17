クリーク・アンド・リバー社、26年2月期大幅増収増益予想、ゲーム・メディカル伸長と高橋書店グループ寄与

クリーク・アンド・リバー社<4763>(東証プライム)は、クリエイティブ分野を中心にプロフェッショナル・エージェンシー事業、プロデュース事業、ライツマネジメント事業を展開し、プロフェッショナル50分野構想を掲げて事業領域拡大戦略を加速している。26年2月期は大幅増収増益予想としている。ゲーム、ブロードキャスティング、プロモーション、メディカルなどを中心に各事業が成長するほか、高橋書店グループ(第2四半期よりPLを連結)の収益が下期に本格寄与する。積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は反発力が鈍くモミ合う形だが、調整一巡して出直りを期待したい。

■クリエイティブ分野中心にエージェンシー事業やプロデュース事業を展開

クリエイティブ分野(映画・TV番組・ゲーム・Web・広告・出版等の制作)で活躍するクリエイターを対象としたプロフェッショナル・エージェンシー(派遣・紹介)事業、プロデュース(制作請負・アウトソーシング)事業、およびライツマネジメント(知的財産の流通)事業を展開している。

事業領域としては8カテゴリ(ゲーム&ライツマネジメント、ブロードキャスティング&動画、プロモーション&マーケティング、メディカル&ヘルスケア、AI/DX・IT、プロフェッショナル・エージェンシー、Quality of Life、インキュベーション&デベロップメント)に展開している。25年2月期末時点でプロフェッショナルクリエイター41.5万人、クライアント5.2万社のネットワークを構築していることが強みだ。

事業拡大に向けてM&Aも推進している。24年2月にはVR・メタバース関連事業を展開するShiftall社を子会社化、24年3月には生成AIを活用してクリエイターの総合支援を行うリヴァイを子会社化、25年3月にはバンダイナムコエンターテインメントと合弁でモバイルゲーム開発のURS Gamesを設立した。また子会社のC&Rインキュベーション・ラボ(22年10月に投資・事業承継事業を行う子会社として設立、現C&R EVERLASTING STORY、以下:C.R.E.S.)が、T&Wオフィス(手帳・日記および書籍等の企画・編集・出版業を展開する高橋書店グループの持株会社、以下:高橋書店グループ)を子会社化した。25年9月には子会社のプロフェッショナルメディアを吸収合併、25年10月には子会社のShiftallがDiver-Xの位置トラッキング技術「ContactTrack」に関する事業を買収した。

25年12月には同社およびC.R.E.S.がファンコミュニティ構築・運営大手のクオンと資本業務提携した。共同事業として日本全国の生活者・プロフェッショナル・企業をつなぐAIファンコミュニティモール「JAPAN共創BASE りろかる」を運営する。

なお25年3月には、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する顕彰制度において、健康経営優良法人2025(大規模法人部門)に3年連続で認定された。

■事業シナジー強化

事業シナジーを見越した資本参加としては、バイオベンチャーのCO2資源化研究所、アグリベンチャーのプラントライフシステムズ、不動産仲介プラットフォームのエージェント・グロース(事業上の通称はケラー・ウィリアムズ・ジャパン)、弁護士保険のミカタ少額短期保険、NFT関連のブロックチェーンエンターテインメント事業を展開するシンガポールDEA社、子ども向けオンライン世界旅行のMimmyなどに出資している。22年9月にはWeb3事業・NFT事業パートナーとしての連携強化を図るためシンガポールDEA社に追加出資した。

なお投資・事業承継事業を行うC.R.E.S.は、高橋書店グループおよびクオンのほか、劇団運営および公演のYTJ、クラウドシングルサインオンのインターナショナルシステムリサーチ、デジタル商社のStandage、スポーツコンバインや人材紹介のF&V、食品原料Web売買プラットフォームのICS-net、毛髪再生医療・次世代インプラントのオーガンテック、エンジニア派遣のネクサスホールディングス、IPO・IRテックのUniforce、経営・IRコンサルのストラテジー・アドバイザーズなどに出資している。

■日本クリエイティブ分野が主力

25年2月期の分野別の構成比は売上高がプロデュース51%、エージェンシー派遣34%、エージェンシー紹介11%、ライツマネジメント・他4%、売上総利益がプロデュース44%、エージェンシー派遣20%、エージェンシー紹介30%、ライツマネジメント・他6%だった。

報告セグメント別構成比は、売上高が日本クリエイティブ分野70%、韓国クリエイティブ分野6%、医療分野11%、会計・法曹分野5%、その他(IT分野のエージェンシー事業、新規事業など)8%、営業利益(調整前)が日本クリエイティブ分野70%、韓国クリエイティブ分野▲0%、医療分野30%、会計・法曹分野3%、その他▲2%、調整額▲1%だった。日本クリエイティブ分野の領域別構成比は売上高がゲーム37%、映像(テレビ・映画)32%、Web26%、電子書籍2%、新規エージェンシー3%、その他▲1%、営業利益がゲーム58%、映像25%、Web28%、電子書籍12%、新規エージェンシー▲7%、その他▲16%だった。

事業領域8カテゴリの構成比は、売上高がゲーム&ライツマネジメント29%、ブロードキャスティング&動画28%、プロモーション&マーケティング14%、メディカル&ヘルスケア11%、AI/DX・IT6%、プロフェッショナル・エージェンシー5%、Quality of Life5%、インキュベーション&デベロップメント5%、消去▲2%、営業利益がゲーム&ライツマネジメント42%、ブロードキャスティング&動画16%、プロモーション&マーケティング16%、メディカル&ヘルスケア30%、AI/DX・IT2%、プロフェッショナル・エージェンシー2%、Quality of Life2%、インキュベーション&デベロップメント1%、消去▲10%だった。

収益面では、医療分野の収益が季節要因で第1四半期と第2四半期(特に第1四半期)に偏重するため、全体としても上期の構成比が高い特性がある。新規事業分野は人件費などの費用が先行するが順次収益化を見込んでいる。

■プロフェッショナル50分野構想

中長期成長戦略として「プロフェッショナル50分野構想」を掲げ、グループ資産を活用した商品・サービス・プロジェクト開発や事業領域拡大を推進している。新中期経営計画では最終年度26年2月期の目標値に売上高600億円、営業利益50億円、営業利益率8.3%を掲げている。株主還元については配当性向目標を30%水準としている。

基本戦略としては、多岐にわたる専門分野を持つグループ会社が各事業の強みを伸ばしつつ、相互連携を通じてクライアントと社会に貢献する価値を創出する「連峰経営」を目指し、プロフェッショナル分野のさらなる深耕、プロフェッショナル人材をベースとしたプロデュース事業の展開、異分野のプロフェッショナルを掛け合わせたプロデュース事業の展開、C&Rグループの経営資産を組み合わせた事業承継・M&Aを推進する。M&A・アライアンスも積極活用して事業領域拡大戦略を加速する方針だ。

グループ資産を活かした商品・サービス・プロジェクトとしては、漫画家発掘・デジタル配信事業のプラットフォーム「漫画LABO」、クリニックの経営支援、メタバース関連のVR建築展示場「XR EXPO」、独自のVR映像配信技術を活用した低遅延VRリアルタイム配信システム・VR遠隔医療教育システム、AR胸腔ドレナージ(順天堂大学と医療ARを共同研究・開発中)、AI需要予測「Forecasting Experience」、事業承継・M&A事業、アパレル分野のDXを支援する「sture(ストゥーラ)」、漫画に音楽や音声を融合した動画「モーションコミック」(プラットフォーム開発中)などがある。

アグリカルチャー分野の子会社コネクトアラウンド(アグリテックを活用した新たな農業ビジネスを展開する目的で22年4月設立)は、23年2月に川崎市中原区で6次化農業・実習施設「FUN EAT MAKERS 武蔵新城」を開設した。また25年6月には福島県大熊町で農・食・滞在の複合施設「FUN EAT MAKERS in Okuma」をオープンした。26年1月末には福島県大熊町の複合施設「FUN EAT MAKERS in Okuma」の来場者数が1万人を突破した。

AI/DX分野の深耕では、24年3月に開始した中堅・中小企業向けAI/DX運用・オペレーション業務導入サポート「DXの森」が順調に拡大している。24年9月にはAIチャットボットの提供を開始、25年6月には生成AIのプロフェッショナルに特化した人材サービスの提供を開始した。

25年12月には日本最大級のクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」内にアニメ専門チームを組成した。今後、国内AIアニメ制作のトップランナーであるPuriPrinceとの連携のもと、アニメ制作に課題を抱える企業に対して柔軟かつ高品質なアニメ制作体制を提供していく。

■26年2月期大幅増収増益予想

26年2月期の連結業績予想は売上高が前期比19.3%増の600億円、営業利益が38.3%増の50億円、経常利益が35.3%増の50億円、親会社株主帰属当期純利益が42.1%増の32億円としている。配当予想は25年2月期比4円増配の45円(期末一括)としている。予想配当性向は30.0%となる。

M&A効果も寄与して大幅増収増益予想としている。ゲーム、ブロードキャスティング、プロモーション、メディカルなどを中心に各事業が成長するほか、高橋書店グループ(第2四半期よりPLを連結)の収益が下期に本格寄与する。なお第2四半期より高橋書店グループを新規連結し、業績寄与影響については上期(3カ月分)が売上高5億円で営業利益3億円の損失、下期(6カ月分)が売上高44億円で営業利益8億円、通期(9カ月分)が売上高49億円で営業利益5億円としている。高橋書店グループを除くベースの計画は、売上高が前期比10%増の551億円、営業利益が25%増の45億円である。

カテゴリ別の計画は、ゲーム&ライツマネジメント(URS Gamesの11カ月分を新規連結)の売上高が14%増の169億15百万円で営業利益が16%増の17億50百万円、ブロードキャスティング&動画の売上高が4%増の148億円で営業利益が18%増の6億65百万円、プロモーション&マーケティングの売上高が7%増の75億50百万円で営業利益が13%増の6億70百万円、メディカル&ヘルスケアの売上高が6%増の56億50百万円で営業利益が29%増の14億円、AI/DX・ITの売上高が12%増の33億円で営業利益が83%増の1億10百万円、プロフェッショナル・エージェンシーの売上高が9%増の29億10百万円で営業利益が3.1倍の71百万円、Quality of Lifeの売上高が4%増の26億50百万円で営業利益が51%増の73百万円、インキュベーション&デベロップメントの売上高が4.4倍の71億75百万円で営業利益が11.7倍の36百万円、消去が売上高▲9億50百万円で営業利益▲3億47百万円としている。

ゲーム&ライツマネジメントは需要が堅調に推移するほか、URS Gamesの新規連結も寄与する。ブロードキャスティング&動画はフジテレビ問題の影響が多少あるものの、全体として堅調な推移を見込んでいる。プロモーション&マーケティングは、官公庁や企業のプロモーション案件が堅調に推移するほか、観光資源を含めて地域の魅力を発信する観光事業も寄与する。メディカル&ヘルスケアは前々期に実施した構造改革の効果に加え、医師紹介事業の回復を見込んでいる。AI/DX・ITは、AI/DX運用・オペレーション業務導入サポートの「DXの森」における提携パートナーが順調に拡大する。またAIエージェントサービス「GenAI Admin Portal」の提供を開始する。プロフェッショナル・エージェンシーは人材紹介サービスの回復を見込んでいる。Quality of Lifeではオリジナルファッションブランド「ECLECT」が始動する。インキュベーション&デベロップメントは高橋書店グループの新規連結(9カ月分)が寄与する。

第3四半期累計の連結業績は、売上高が前年同期比19.5%増の455億51百万円、営業利益が26.2%増の37億68百万円、経常利益が21.7%増の37億23百万円、親会社株主帰属四半期純利益が高橋書店グループ連結化に伴う税金費用減少も寄与して52.5%増の30億98百万円だった。大幅増収増益で過去最高と順調だった。ゲーム、ブロードキャスティング、プロモーション、メディカルなどが伸長し、高橋書店グループ(第2四半期よりPL連結)も寄与した。

なお同社の連結決算では第2四半期(6～8月期)より高橋書店グループのPLを連結しているが、高橋書店グループの業績は、第2四半期(4～6月分を連結)が出版業界特有の商慣習によって出荷した商品の返品が集中する時期となるため営業損益が一時的に赤字となるが、第3四半期(7～9月分を連結)は手帳・カレンダーの出荷が本格化して売上高・営業利益とも大幅に増加する特性がある。参考値として高橋書店グループの業績は、第2四半期が売上高3億61百万円で営業利益4億57百万円の損失、第3四半期が売上高39億49百万円で営業利益7億62百万円だったため、高橋書店グループを除くベースでの同社の連結業績は売上高が前年同期比8%増収、営業利益が16%増収、経常利益が15%増益、親会社株主帰属四半期純利益が14%増益だった。

カテゴリ別で見るとゲーム&ライツマネジメントは売上高が18.1%増の131億42百万円で、営業利益が2.9%増の11億85百万円だった。大幅増収・小幅増益だった。営業利益はクレイテックワークスにおける先行投資の影響で伸び率が小幅にとどまったが、売上面は需要が全体として好調に推移したほか、バンダイナムコエンターテインメントとの合弁会社URS Gamesが25年4月より事業開始したこと、モントリオール支社を通じて海外から開発案件を受託したことも寄与した。

ブロードキャスティング&動画は売上高が3.0%増の109億02百万円で、営業利益が45.2%増の5億24百万円だった。増収・大幅増益だった。売上面はテレビ局向け人材派遣が堅調に推移し、営業利益は番組制作を行うシオンにおける採算改善も寄与した。

プロモーション&マーケティングは売上高が9.0%増の57億01百万円で、営業利益が15.2%増の4億85百万円だった。増収増益と順調だった。企業や官公庁のプロモーション需要が旺盛に推移した。

メディカル&ヘルスケアは売上高が8.9%増の47億61百万円で、営業利益が23.6%増の14億07百万円だった。増収・大幅増益で過去最高業績となった。医師紹介事業が順調に伸長した。

AI/DX・ITは売上高が9.0%増の23億65百万円で、営業利益が6.4倍の57百万円だった。増収・大幅増益だった。生成AIコンサルティングの大型案件受注が寄与した。ツールベンダー支援サービス「DXの森」では提携パートナーが順調に拡大した。

プロフェッショナル・エージェンシーは、売上高が3.0%減の19億59百万円で、営業利益が21.3%減の52百万円だった。減収減益だった。会計関連は復調傾向だが、法曹関連(弁護士)の人材紹介が低調だった。

Quality of Lifeは売上高が3.4%増の19億73百万円で、営業利益が31.1%減の41百万円だった。小幅増収ながら減益だった。インター・ベルのファッション分野や、本社ビルで運営するイタリアンレストランは概ね順調だったが、建築分野は資材高騰の影響等でプロジェクトが遅延した。

インキュベーション&デベロップメントは、売上高が4.5倍の57億47百万円で、営業利益が6.7倍の1億29百万円だった。高橋書店グループの業績が第3四半期より本格寄与した。なお高橋書店グループ以外は先行投資段階である。

なお報告セグメント別で見ると、日本クリエイティブ分野は売上高が10.9%増の291億69百万円で営業利益(全社費用等調整前)が15.2%増の21億37百万円、韓国クリエイティブ分野は売上高が9.7%減の21億02百万円で営業利益が19百万円の損失(前年同期は9百万円の損失)、医療分野は売上高が8.8%増の47億57百万円で営業利益が23.6%増の14億07百万円、会計・法曹分野は売上高が5.0%減の17億62百万円で営業利益が23.7%減の76百万円、CRES分野は売上高が43億67百万円(同18百万円)で営業利益が2億70百万円(同27百万円)、その他の事業は売上高が5.2%増の33億92百万円で営業利益が89百万円の損失(同1億13百万円の損失)だった。CRES分野は、事業承継・M&A等を展開するC&R EVERLASTING STORY(25年6月1日付でC&Rインキュベーション・ラボより社名変更)を中心に、高橋書店グループを含めた全6社で構成されている。その他の事業は新規事業等の18社で構成されている。

全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が138億39百万円で営業利益が14億21百万円、第2四半期は売上高が142億53百万円で営業利益が7億17百万円、第3四半期は売上高が174億59百万円で営業利益が16億30百万円だった。

26年2月期は大幅増収増益予想としている。第3四半期累計の進捗率は売上高が76%、営業利益が75%、経常利益が74%、親会社株主帰属当期純利益が高橋書店グループ連結化に伴う税金費用減少も寄与して97%と順調である。通期も積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株主優待制度を導入

25年10月に株主優待制度導入を発表した。毎年2月末日時点で1単元(100株)以上保有株主に対して、同社の子会社である高橋書店の商品(カレンダー、手帳等の選択制)を贈呈する。26年2月28日対象より実施する。

■株価は調整一巡

株価は反発力が鈍くモミ合う形だが、調整一巡して出直りを期待したい。2月16日終値は1470円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS149円88銭で算出)は約10倍、今期予想配当利回り(会社予想の45円で算出)は約3.1%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS750円70銭で算出)は約2.0倍、そして時価総額は約338億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

