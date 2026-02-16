*22:00JST ワイヤレスゲート---2025年12月期通期決算説明資料および中期経営計画2026-2028

ワイヤレスゲート＜9419＞は13日、2025年12月期通期決算説明資料および中期経営計画2026-2028、ならびに2035年への「10年ビジョン」を発表した。

2033年に時価総額300億円を目指し、2035年に東証プライム市場への再指定替えを目標に掲げる。

10年ビジョンでは、多様な通信サービスを基盤に自社技術を磨き、世の中が求める価値を提供し続ける方針を示した。フェーズ1（2026-2028）では、オフライン×オンラインの販売アップデートによるWiMAX・モバイルWi-Fiサービスの安定成長や、海外向け・国内向けeSIMサービスの拡充を推進する。フェーズ2（2029-2033）では、海外eSIMと世界Wi-Fiスポットによる事業をグローバル化し、収益拡大と成長率拡大を図るとともに、効果的なM&Aを実施し国内外で100万人規模の顧客基盤を目指す。2033年時点で売上200億円、営業利益20億円を掲げる。フェーズ3（2034-2035）では、グローバル市場のさらなる拡大と顧客ライフサイクルマネジメントを開始し、東証プライム市場への再指定替えを目指す。《AK》