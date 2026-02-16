*21:54JST ワイヤレスゲート---2025年12月期の通期個別業績予想と実績値の差異

ワイヤレスゲート＜9419＞は13日、2025年2月13日に公表した2025年12月期の通期個別業績予想と実績値との差異について発表した。

実績値は、売上高が83.48億円（前回予想比7.2％減）となった。営業利益が2.24億円（前回予想比2.0％増）、経常利益が2.26億円（前回予想比2.7％増）となり、いずれも前回予想を上回った。売上高が予想を下回った主因は、新規事業であるデジタルマーケティング事業の業績が当初想定を下回ったことによるものとしている。一方で、コスト削減効果により営業利益および経常利益は当初予想を上回った。

また、直近の堅調な業績および今後の業績見通しを踏まえ、第4四半期会計期間（2025年10月-12月）において繰延税金資産を追加計上し、法人税等調整額（益）0.94億円を計上した。この結果、通期の法人税等調整額（益）は0.73億円となり、当期純利益は3.34億円（前回予想比67.1％増）と大幅に増加した。《AK》