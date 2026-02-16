*21:51JST テスホールディングス---2Qは2ケタ増収・経常利益及び純利益大幅増、各セグメントが順調に推移

テスホールディングス＜5074＞は13日、2026年6月期第2四半期（25年7月-12月）連結決算を発表した。売上高は前年同期比50.1%増の270.43億円、営業利益は同35.8%増の32.72億円、経常利益は同975.6%増の25.84億円、親会社株主に帰属する中間純利益は同120.8%増の13.18億円となった。

エンジニアリング事業の売上高は前年同期比65.0%増の125.55億円、セグメント利益は同78.1%増の5.31億円となった。受託型では、コージェネレーションシステムや燃料転換設備、ユーティリティ設備等の省エネルギー系設備に関するEPCについて、前年同期と同水準で推移した。また、再生可能エネルギー系設備に関するEPCについては、蓄電システム案件の増加により順調に推移した。この結果、受託型は前年同期比で売上が増加した。開発型では、前年同期に売上計上があった鹿児島県におけるFIT制度を活用した太陽光発電所（発電容量：約8.0MW）の工事が前年度に完了したことに加え、当中間連結会計期間に新たな開発型EPCがなかったため、売上の計上はなかった。

エネルギーサプライ事業の売上高は同39.2%増の144.87億円、セグメント利益は同22.6%増の27.48億円となった。再生可能エネルギー発電所の所有・運営・売電では、前年度に福岡みやこソーラーパワーを営業者とする匿名組合の匿名組合出資持分全部を取得し連結子会社化したことに加え、「佐賀伊万里バイオマス発電所」の営業運転を開始したこと及び前年同期比でオンサイトPPAモデルにおける電力供給サービスが約19.9MW（供給先17件）増加し、連結子会社の保有分における件数及び発電容量が増加し、前年同期比で売電収入に伴う売上が増加した。オペレーション&メンテナンス（O&M）では、大型O&M案件の契約満了に伴うメンテナンス業務等が前年同期比で減少し、売上が減少した。電気の小売供給では、顧客向けの電力料金が日本卸電力取引所（JEPX）のスポット価格と連動する市場連動型メニューによる供給量が拡大し、前年同期比で売上が増加した。資源循環型バイオマス燃料供給では、連結グループである「佐賀伊万里バイオマス発電所」向けのPKS燃料販売は順調に推移したものの、連結グループ外向けのPKS燃料販売を行わなかったことから売上計上はなかった。

2026年6月期通期の連結業績予想については、売上高は前期比28.1%増の470.00億円、営業利益は同41.3%増の36.00億円、経常利益は18.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同485.8%増の12.00億円とする期初計画を据え置いている。《AK》