*21:30JST AViC---1Qは2ケタ増収増益、エンタープライズ顧客の獲得が順調に進展

AViC＜9554＞は13日、2026年9月期第1四半期（25年10月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比58.3%増の8.20億円、営業利益が同29.8%増の1.98億円、経常利益が同29.3%増の1.99億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同23.0%増の1.37億円となった。

同社グループはデジタルマーケティングサービスを提供しており、クライアントの旺盛なインターネットを用いた販促・マーケティングニーズに応えた結果、当第1四半期における業績について、売上高は増収となり各段階利益は増益となった。

2026年9月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比35.8%増の36.40億円、営業利益が同35.9%増の9.84億円、経常利益が同33.0%増の9.72億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同31.2%増の7.07億円とする期初計画を据え置いている。《AK》