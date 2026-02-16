関連記事
メイホーホールディングス 天野建設の株式取得（子会社化）
*21:10JST メイホーホールディングス---天野建設の株式取得（子会社化）
メイホーホールディングス＜7369＞は13日開催の取締役会で、天野建設の株式取得を決議した。
同社グループは、「増収増益企業を共創するネットワークの拡大を通じて、一人ひとりがしあわせを実感できる社会を創造する」というミッションのもと、中小企業支援に特化したプラットフォーム型ビジネスを磨き上げてきた。地域経済を支える中小企業の活力を引き出し、成長を後押しすることの実現に向け、人・企業・地域の「つながり」を価値と捉え、経営支援型M＆Aと経営哲学の共有を通じて、持続可能な地域創生モデルを築く取り組みを進めている。
天野建設は、1979年の設立以来、岐阜県御嵩町を中心に亜炭鉱跡地充填工事をはじめとする、地盤条件や安全管理に高度な対応力を要する専門的な工事に長年携わっており、地域インフラを支える中核的な施工会社であると認識している。直近の売上高は約5.6億円。同社は、本拠地である東海圏においてグループ連携を推進することにより、事業領域を拡大し、収益の増加を図れるものと考え、天野建設の株式を取得することとした。
同社は天野建設の議決権所有割合の100％にあたる普通株式40,800株を取得。取得金額は普通株式約３億円とアドバイザリー費用等3400万円（概算）の合計約3.3億円（概算）。
株式譲渡実行日は2026年3月2日を予定している。《AK》
