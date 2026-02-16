*20:48JST SBSホールディングス---25年12月期は増収・2ケタ増益、期末配当の増配を発表

SBSホールディングス＜2384＞は13日、2025年12月期連結決算を発表した。売上高が前期比9.4%増の4,903.44億円、営業利益が同20.3%増の212.95億円、経常利益が同14.5%増の211.43億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同22.5%増の117.83億円となった。

物流事業の売上高は前年同期より399億円増（+9.5％）の4,602.33億円、営業利益は同26.67億増（+28.9％）の118.88億円となった。新規顧客の拡大、不採算拠点の収支改善、料金適正化の進展等に加え、新たにグループ入りしたSBS NSKロジスティクス、オランダのブラックバード ロジスティクスB.V.の新規連結寄与等があった。

不動産事業の売上高は前年同期より13.95億円増（+7.8％）の193.31億円、営業利益は同10.28億円増（+12.7％）の91.42億円となった。当連結会計年度における不動産流動化の主な実績として、同社連結子会社が所有する販売不動産（野田瀬戸物流センターA棟）の信託受益権の一部譲渡等を実施した。

その他事業の売上高は前年同期より9.02億円増（+9.1％）の107.78億円、営業利益は同2.84億円増（+73.0％）の6.75億円となった。主なものは、人材派遣事業、マーケティング事業、太陽光発電事業及び環境事業である。

2026年12月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比14.2%増の5,600.00億円、営業利益が同12.7%増の240.00億円、経常利益が同13.5%増の240.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同14.6%増の135.00億円を見込んでいる。

また、同日、2025年12月期の期末配当金を前回予想から5.00円増配の90.00円とすることを発表した。これにより1株当たり年間配当金は90.00円（前期比20.00円増配）となる。《AK》