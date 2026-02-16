*19:39JST タクマ---3Qは増収増益、通期予想の上方修正及び期末配当の増配を発表

タクマ＜6013＞は13日、2026年3月期第3四半期（25年4月-12月）連結決算を発表した。売上高は前年同期比7.0%増の1,138.07億円、営業利益は同9.1%増の95.02億円、経常利益は同10.9%増の103.55億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同14.0%増の82.55億円となった。

環境・エネルギー（国内）事業については、売上高は前年同期に比べ76.52億円増加の871.09億円、営業利益は17.40億円増加の100.50億円となった。当第3四半期連結累計期間においては、ごみ処理プラントのDBO事業（建設・運営事業）3件、基幹改良工事2件、バイオマス発電プラントの新設3件などを受注し、受注高は前年同期に比べ586.92億円増加の2,303.67億円なった。

環境・エネルギー（海外）事業については、受注高は前年同期に比べ5.59億円減少の10.28億円となった。案件構成の変化により売上高は前年同期に比べ13.15億円減少の28.27億円、営業利益は7.70億円減少の0.30億円となった。

民生熱エネルギー事業については、IHI汎用ボイラの連結子会社化に伴い、前年同期に比べ受注高は83.69億円増加の246.96億円、売上高は41.93億円増加の184.65億円となったが、人件費等の固定費の増加により営業利益は前年同期並みの11.29億円となった。

設備・システム事業については、受注高は主に建築設備事業の増加により、前年同期に比べ7.33億円増加の71.50億円となった。一方、売上高は建築設備、半導体産業用設備のいずれも減少し、32.21億円減少の56.53億円、売上高の減少に伴い営業利益は0.80億円減少の4.27億円となった。

2026年3月期通期の連結業績予想については、同日、業績予想の上方修正を発表した。売上高が前期比10.5%増（前回予想比1.2%増）の1,670.00億円、営業利益が同12.3%増（同4.8%増）の152.00億円、経常利益が同13.5%増（同6.7%増）の160.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同24.1%増（同10.3%増）の129.00億円としている。

また、同日、2026年3月期の期末配当金を前回予想から8.00円増配の48.00円とすることを発表した。これにより1株当たり年間配当金は87.00円（前期比20.00円増配）となる。《AK》