*19:32JST IACEトラベル---3Qも2ケタ増収増益、通期連結業績予想の上方修正に加えて期末配当金の増配を発表

IACEトラベル＜343A＞は13日、2026年3月期第3四半期（25年4月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比16.1%増の22.48億円、営業利益が同40.8%増の6.03億円、経常利益が同46.4%増の6.05億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同42.0%増の4.08億円となった。

当第3四半期累計期間において、BTMサービスは、クラウド出張手配システム「Smart BTM」の利用企業が堅調に増加し、平均月間利用企業社数は1,243社（前年同期比11.1%増）となった。これに伴い、予約件数も90,311件（同13.6%増）に増加した。さらに、単価は12,792円（同10.3%増）と増加し、売上高は前年同期比25.4%増となった。官庁・公務サービスは、国内出張及び団体の受注が増加し、売上高は同30.8%増となった。個人サービスは、韓国行きパッケージツアーの受注が減少し、売上高は同13.7%減となった。米軍サービスは、国内パッケージツアーや団体の受注が増加し、売上高は同29.7%増となった。海外サービスは、メキシコ子会社での法人出張受注が減少したことから、売上高は同10.1%減となった。

2026年3月期通期については、同日、連結業績予想の上方修正を発表した。売上高が前期比11.4%増の30.00億円、営業利益が同24.3%増（前回予想比11.0%増）の7.55億円、経常利益が同28.5%増（同15.8%増）の7.55億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同26.7%増（同14.4%増）の5.00億円としている。

また、2026年3月期の業績動向等を総合的に勘案した結果、期末配当予想について、前回公表した予想から1株当たり5.00円増配の30.00円にすることを発表した。《AK》