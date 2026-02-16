*17:10JST 東京為替：日本の10-12月期GDPの予想下振れで円売り強まる

16日の東京市場でドル・円は強含み。朝方に152円64銭まで売られたが、本日発表された日本の10-12月期国内総生産（GDP）速報値が市場予想を下回り、日本銀行による3月利上げ観測は後退したことから、リスク選好的な円売りが観測された。米ドル・円は午後の取引で153円39銭まで強含み。ただ、米国市場は休場となることから、主要通貨の為替取引はやや動意薄の状態が続いている。ユーロ・ドルは1.1878ドルから1.1859ドルの範囲内で推移。ユーロ・円は181円18銭から181円96銭まで値上り。

・日経平均株価：始値57,212.97円、高値57,219.20円、安値56,748.18円、終値56806.41

0.50円(前日比135.56円安)

・17時時点：ドル・円153円25-153円35銭、ユ-ロ・円181円80-90銭

【要人発言】

・木原官房長官

「中国外相の発言は事実に反し、根拠に欠ける」

【経済指標】

・日・10-12月期国内総生産速報値：前期比年率＋0.2％（予想：＋1.6％）《MK》