東証グロ－ス指数は反発、終日堅調推移を維持
東証グロース市場指数 970.42 +23.42／出来高 3億3817万株／売買代金 2024億円東証グロース市場250指数 742.72 +20.24／出来高 2億2469万株／売買代金 1752億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反発。値上がり銘柄数は304、値下がり銘柄数は273、変わらずは25。
13日の米国市場でダウ平均は48.95ドル高の49500.93ドル、ナスダックは50.48ポイント安の22546.67で取引を終了。人工知能（AI）を巡る根強い懸念に寄り付き後、下落。その後、1月分の消費者物価指数（CPI）が予想を下回る伸びに留まり、利下げを後押しする結果となったため、期待感から買いに転じた。終盤にかけナスダックはプラス圏を維持できず再び下落し、まちまちで終了。
こうした米国市場の流れもあって、東証グロース市場指数は上昇してスタート。その後も上げ幅を広げる強い展開に。後場はやや一服感もでたとはいえ、主力市場と比較しても対照的に終日堅調な1日となった。
個別では、28.74％高となったベルトラ＜7048＞が上昇率トップに。26年12月期見通しが材料視された。また、26年12月期も高成長が持続する見通しを発表したパワーエックス＜485A＞、株主優待制度の導入に加え、ウイングアーク＜4432＞の「EcoNiPass」事業を継承し設立されたEmMatchとの資本業務提携も発表したアスア＜246A＞などにも関心が向かった。売買代金上位銘柄では、3Dマトリクス＜7777＞、カバー＜5253＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、INFORICH＜9338＞、アーキテクツSJ＜6085＞、イーディーピー＜7794＞などがランクイン。
一方、29.82％安となったLOIVE＜352A＞が下落率トップに。売買代金上位銘柄では、窪田製薬HD＜4596＞、Aiロボティクス＜247A＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、AI CROSS＜4476＞、BlueMeme＜4069＞、キッズスター＜248A＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、サンバイオ＜4592＞やフリー＜4478＞などが上昇した反面、シーユーシー＜9158＞やMTG＜7806＞などが下落した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7048|ベルトラ | 224| 50| 28.74|
2| 9338|ＩＮＦＯＲＩＣＨ | 2605| 500| 23.75|
3| 6085|アキテクツＳＪ | 1615| 300| 22.81|
4| 7794|イーディーピー | 2173| 400| 22.56|
5| 4425|Ｋｕｄａｎ | 2305| 400| 21.00|
6| 485A|パワーエックス | 3025| 500| 19.80|
7| 6166|中村超硬 | 908| 150| 19.79|
8| 5537|ＡｌｂａＬｉｎｋ | 3085| 503| 19.48|
9| 338A|Ｚｅｎｍｕ | 6400| 1000| 18.52|
10| 195A|ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ | 975| 150| 18.18|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 352A|ＬＯＩＶＥ | 706| -300| -29.82|
2| 4476|ＡＩ ＣＲＯＳＳ | 1183| -400| -25.27|
3| 4069|ＢｌｕｅＭｅｍｅ | 1030| -300| -22.56|
4| 4596|窪田製薬ＨＤ | 176| -49| -21.78|
5| 248A|キッズスター | 1450| -400| -21.62|
6| 438A|インフキュリオン | 1172| -300| -20.38|
7| 421A|ムービン | 2019| -500| -19.85|
8| 5029|サークレイス | 607| -150| -19.82|
9| 6580|ライトアップ | 2034| -500| -19.73|
10| 6069|Ｔｒｅｎｄｓ | 814| -193| -19.17|《FA》
