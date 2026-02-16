*16:35JST 日経VI：低下、株価落ち着いた動きで高値警戒感が緩和

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は16日、前日比-3.18（低下率9.30％）の31.03と低下した。なお、高値は34.10、安値は31.03。先週末の米株式市場で主要指数は高安まちまちだったが、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。一方、日経225先物は引き続き短期的な過熱感が意識され、また、朝方は外為市場で円相場がやや円高・ドル安方向に振れたこともあり、取引開始後は日経225先物は伸び悩み、前週末の水準近辺で推移した。株価が落ち着いた動きとなったことから、市場では高値警戒感が緩和。日経VIは先週末の水準を下回って推移した。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》