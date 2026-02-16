*16:10JST ビューティカダンホールディングス---2Q減収なるも、生花祭壇事業の売上高は堅調に推移

ビューティカダンホールディングス＜3041＞は13日、2026年6月期第2四半期（25年7月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比2.5%減の37.85億円、営業損失が0.70億円（前年同期は0.39億円の損失）、経常損失が0.72億円（同0.33億円の損失）、親会社株主に帰属する中間純損失が0.77億円（同0.32億円の損失）となった。

生花祭壇事業の売上高は前年同期比0.6%増の19.98億円、営業利益は同36.9%減の0.60億円となった。同社では葬儀の小型化・多様化に対応したサービス提供を進めるとともに、地域特性に応じた事業運営やコスト管理に取り組んできた。しかし花材価格や人件費の上昇、繁忙期対応に伴うコスト増加の影響を受けた。

生花卸売事業の売上高は同0.9%減の14.14億円、営業利益は、仕入・販売両面での効率化や物流体制の見直しを進めたが、販売単価の下落やコスト上昇の影響を吸収しきれず、同78.9%減の0.08億円となった。子会社のマイ・サクセスにおいて、これまで進めてきた業務効率化に加え、同社グループとしての競争力強化を図っている。当期は、冠婚葬祭分野を中心に需要回復の動きが継続し、取扱数量は概ね前年水準を維持した。一方で、天候要因や市場流通量の減少、需要低迷による販売単価の下落に加え、仕入価格や物流費の上昇などの影響を受けた。

ブライダル装花事業の売上高は同10.3%減の1.57億円、原価管理の徹底や業務効率化の取組が奏功し、営業利益は0.01億円（前年同期は0.09億円の損失）となった。前年の高水準からの反動に加え、一部主要会場における受注減や新規取引先の稼働遅れ等の影響により、施行件数は前年を下回って推移した。一方で、施行件数は前年を下回って推移したものの、1件あたりの売上水準は前年を上回って推移し、また施行に付随する売上も一定程度寄与したことから、売上の減少幅は一定の範囲にとどまった。

その他の事業の売上高は同26.2%減の2.14億円、営業損失は0.25億円（同0.38億円の損失）となった。冠婚葬祭に関する企画並びにコンサルタント業務、就労継続支援事業、農業、レストラン事業、肥料製造販売を行っている。当中間連結会計期間においては、2025年6月30日付でシステム開発事業を譲渡したことにより当該事業分の売上が減少した一方、前期に売上計上のなかった肥料製造販売の売上が新たに加わった。利益面では、システム開発事業の譲渡により同事業に係る赤字が解消された一方、農業部門においては連作障害の影響が引き続き発生した。しかし、レストラン事業、肥料製造販売事業等を含むその他の各事業は概ね増益基調で推移し、損失幅が縮小した。

2026年6月期通期の連結業績予想については、売上高は前期比1.3%増の77.00億円、営業利益は1.20億円、経常利益は0.75億円、親会社株主に帰属する当期純利益は0.40億円とする期初計画を据え置いている。《NH》