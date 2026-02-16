*15:51JST Jトラスト――関連会社Key Holderの個別業績の前期実績との差異

Jトラスト＜8508＞は13日、関連会社であるKey Holderの2025年12月期個別業績について、前期実績値との間に差異が生じたと公表した。Key Holderの2025年12月期個別売上高は18.50億円となり、前期の10.89億円から7.60億円増加した。営業利益は6.98億円と前期の1.21億円の赤字から8.19億円増加し、経常利益は6.52億円と前期の1.57億円の赤字から8.10億円増加した。当期純利益は6.45億円となり前期の1.72億円の赤字から8.17億円増加した。1株当たり当期純利益は34円29銭となり前期の9円18銭の赤字から43円47銭増加した。

売上収益については、連結子会社からの受取配当金が前期比7.76億円増加となった。また、売上高増加に伴う増益のほか、各種管理費などでも費用が0.95億円ほど圧縮できたことで、営業利益、経常利益、当期純利益ともに増益となった。《KM》