*14:55JST イー・ギャランティ---3Qも2ケタ増収・増益、保証残高が前年同期比44.0%増加

イー・ギャランティ＜8771＞は13日、2026年3月期第3四半期（25年4月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比10.1%増の82.53億円、営業利益が同3.5%増の38.72億円、経常利益が同4.5%増の39.84億円、親会社株主に帰属する4半期純利益が同6.8%増の26.85億円となった。

信用リスク保証サービスは引き続き堅調に推移した。人的投資の継続的拡大を収益に転嫁させるべく、販売提携先の拡充や営業業務支援の強化により新規顧客の取り込みおよび契約更新率の向上を進めた。この結果、当第3四半期連結会計期間末における保証残高は2兆4,517億円(前年同期比44.0％増加)、保証債務は8,953億円(前年同期比10.7％増加)となった。

2026年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比10.5%増の113.00億円、営業利益が同1.9%増の52.00億円、経常利益が同1.9%増の53.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同1.7%増の35.50億円とする期初計画を据え置いている。《KM》