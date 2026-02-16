*14:43JST Solvvy---2Q増収・最終利益が大幅増益、主力のHomeworthTech事業が2ケタ増収増益

Solvvy＜7320＞は13日、2026年6月期第2四半期（25年7月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比9.9%増の32.76億円、営業利益が同16.6%減の5.57億円、経常利益が同21.9%増の10.44億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同132.3%増の6.98億円となった。

HomeworthTech事業の売上高は19.61億円（前年同期比13.5％増）、セグメント利益は7.78億円（前年同期比27.5％増）となった。主要なKPIである新規契約獲得金額26.60億円（前年同期比15.2％増）、前受収益・長

期前受収益残高153.04億円（同20.0％増）、電子マネー発行サービスの導入社数166社（同23.0％増）・未使

用残高27.40億円（同9.4％増）といずれも前年同期比で成長している。

ExtendTech事業の売上高は9.88億円（前年同期比12.2％減）、セグメント利益は6.31億円（前年同期比23.6％減）となった。小中学校向けGIGAタブレット保証を大幅縮小したが、太陽光発電システムや蓄電システムをはじめとした住宅用再生可能エネルギー機器に対する社会的ニーズに応える形で事業を推進している。

LifeTech事業の売上高は3.08億円（前年同期比185.4％増）、セグメント利益は0.99億円（前年同期比905.3％増）となった。メディアシークがもつ豊富な実績・技術開発リソースに基づくシステムインテグレーション提供を基軸に、法人向けSaaSプロダクトの提供やシステムコンサルティング、画像解析・AI、教育・ヘルスケア・エンターテイメント領域におけるオンラインサービス開発など各種事業を運営している。

FinTech事業その他の売上高は0.17億円（前年同期比7.4％減）、セグメント利益は0.05億円（前年同期はセグメント損失0.03億円）となった。カスタマーファイナンスに関するサービスやHomeworthTech事業、ExtendTech事業及びLifeTech事業には含まれないサービスを提供している。

2026年6月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比22.3%増の82.00億円、営業利益が同29.6%増の21.00億円、経常利益が同26.4%増の25.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が16.25億円とする期初計画を据え置いている。《KM》