*10:45JST 網屋---25年12月期は2ケタ増収増益、データセキュリティ事業とネットワークセキュリティ事業のいずれも2ケタ増収増益

網屋＜4258＞は12日、2025年12月期連結決算を発表した。売上高が前期比24.5%増の59.36億円、営業利益が同99.8%増の10.51億円、経常利益が同93.6%増の10.48億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同95.3%増の7.51億円となった。

データセキュリティ事業の売上高は前期比29.5%増の24.80億円、セグメント利益は前期比44.5%増の10.23億円となった。前連結会計年度に引き続き「ALogシリーズ」が、ランサムウェア対策製品として、またサイバーセキュリティガイドライン対応製品として、製造業および情報通信業を中心に堅調に売上を伸ばした。

ネットワークセキュリティ事業の売上高は前期比21.2%増の34.55億円、セグメント利益は前期比51.1%増の10.07億円となったランサムウェア対策やフィッシング対策としてネットワークセキュリティサービス「Network All Cloudシリーズ」のサブスクリプション売上が堅調に推移したほか、低い利益率が課題であったネットワークインテグレーションにおいても、高利益帯の製品物販や役務案件の増加が利益率改善に寄与した。

2026年12月期通期の連結業績予想について、売上高は前期比18.0%増の70.02億円、営業利益は同14.1%増の12.00億円、経常利益は同13.3%増の11.88億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同13.2%増の8.50億円を見込んでいる。

なお同日、キヤノンマーケティングジャパン、サイバーソリューションズ、菱友システムズとの資本業務提携を発表した。《KM》