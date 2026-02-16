ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～TMN、ミナトHDなどがランクイン

2026年2月16日 10:40

*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～TMN、ミナトHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月16日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6862＞ ミナトHD　　　　 1519000 　277338.62　 287% 0.1602%
＜2521＞ 上場米HE　　　　　97674 　83505.977　 239.77% 0.004%
＜6327＞ 北川精機　　　　　　607600 　138855.26　 189.31% 0.2447%
＜6574＞ コンヴァノ　　　　　6757500 　193898.94　 185.2% 0.0923%
＜238A＞ 米債25H　　　　　1451320 　67232.782　 168.99% 0.0126%
＜6877＞ OBARA－G　　　120600 　115508.5　 159.65% 0.1808%
＜8136＞ サンリオ　　　　　　20927800 　27435343.62　 159.06% 0.0916%
＜7521＞ ムサシ　　　　　　　98600 　54147.44　 151.87% 0.0203%
＜6824＞ 新コスモス　　　　　58200 　63996.6　 142.28% 0.1128%
＜7320＞ Solvvy　　　　127800 　55638.46　 139.63% 0.1989%
＜3864＞ 三菱紙　　　　　　　912700 　178612.38　 137.83% 0.0502%
＜3925＞ DS　　　　　　　　319300 　132210.3　 136.71% -0.1083%
＜7776＞ セルシード　　　　　2280100 　199338.26　 135.6% 0.0476%
＜4586＞ メドレックス　　　　1347200 　51317.06　 130.32% -0.1071%
＜4481＞ ベース　　　　　　　161200 　162773.24　 121.51% 0.1318%
＜4088＞ エア・ウォーター　　2940300 　1818812.21　 115.99% -0.166%
＜6223＞ 西部技研　　　　　　193500 　117359.98　 115.79% 0.1049%
＜472A＞ ミラティブ　　　　　352300 　78452.18　 109.18% -0.1611%
＜166A＞ タスキHD　　　　　1701700 　502298.5　 106% -0.051%
＜479A＞ PRONI　　　　　219000 　108431.28　 105.23% -0.029%
<3593> ホギメディ　　　　　173300 　882629　 103.83% -0.0014%
<157A> Gモンスター　　　　210800 　90356.66　 103.82% 0.1414%
<264A> Schoo　　　　　377500 　68058.16　 100.93% -0.0566%
<9419> ワイヤレスG　　　　114500 　15687.52　 100.69% 0.0731%
<4222> 児玉化　　　　　　　853700 　324063.8　 99.8% 0.1681%
<9337> トリドリ　　　　　　118000 　80461.3　 96.69% -0.1638%
<6071> IBJ　　　　　　　472300 　128480.24　 94.76% 0.0822%
<5258> TMN　　　　　　　515700 　68934.44　 92.87% -0.1785%
<3489> フェイスNW　　　　202500 　68745.76　 92.81% 0.0692%
<5994> ファインシンター　　207400 　123701.38　 92.2% -0.2086%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

