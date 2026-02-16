関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～TMN、ミナトHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月16日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6862＞ ミナトHD 1519000 277338.62 287% 0.1602%
＜2521＞ 上場米HE 97674 83505.977 239.77% 0.004%
＜6327＞ 北川精機 607600 138855.26 189.31% 0.2447%
＜6574＞ コンヴァノ 6757500 193898.94 185.2% 0.0923%
＜238A＞ 米債25H 1451320 67232.782 168.99% 0.0126%
＜6877＞ OBARA－G 120600 115508.5 159.65% 0.1808%
＜8136＞ サンリオ 20927800 27435343.62 159.06% 0.0916%
＜7521＞ ムサシ 98600 54147.44 151.87% 0.0203%
＜6824＞ 新コスモス 58200 63996.6 142.28% 0.1128%
＜7320＞ Solvvy 127800 55638.46 139.63% 0.1989%
＜3864＞ 三菱紙 912700 178612.38 137.83% 0.0502%
＜3925＞ DS 319300 132210.3 136.71% -0.1083%
＜7776＞ セルシード 2280100 199338.26 135.6% 0.0476%
＜4586＞ メドレックス 1347200 51317.06 130.32% -0.1071%
＜4481＞ ベース 161200 162773.24 121.51% 0.1318%
＜4088＞ エア・ウォーター 2940300 1818812.21 115.99% -0.166%
＜6223＞ 西部技研 193500 117359.98 115.79% 0.1049%
＜472A＞ ミラティブ 352300 78452.18 109.18% -0.1611%
＜166A＞ タスキHD 1701700 502298.5 106% -0.051%
＜479A＞ PRONI 219000 108431.28 105.23% -0.029%
<3593> ホギメディ 173300 882629 103.83% -0.0014%
<157A> Gモンスター 210800 90356.66 103.82% 0.1414%
<264A> Schoo 377500 68058.16 100.93% -0.0566%
<9419> ワイヤレスG 114500 15687.52 100.69% 0.0731%
<4222> 児玉化 853700 324063.8 99.8% 0.1681%
<9337> トリドリ 118000 80461.3 96.69% -0.1638%
<6071> IBJ 472300 128480.24 94.76% 0.0822%
<5258> TMN 515700 68934.44 92.87% -0.1785%
<3489> フェイスNW 202500 68745.76 92.81% 0.0692%
<5994> ファインシンター 207400 123701.38 92.2% -0.2086%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
