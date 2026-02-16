*10:22JST 矢作建設工業---3Qは売上高、利益とも過去最高を更新、通期連結業績予想の上方修正を発表

矢作建設工業＜1870＞は9日、2026年3月期第3四半期（25年4月-12月）連結決算を発表した。売上高は前年同期比37.1%増の1,331.03億円、営業利益は同260.5%増の119.64億円、経常利益は同254.4%増の119.57億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同215.6%増の73.18億円と大幅増収・増益を達成し、売上高、各利益段階において過去最高を更新した。

売上高の区分については、完成工事高が1,166.13億円（前年同期比35.5%増）、内訳は建築工事が897.03億円（前年同期比41.2%増）、土木工事が269.09億円（前年同期比19.3%増）となった。また、不動産の売買・賃貸事業等を内訳とする不動産事業等売上高が164.89億円（前年同期比49.6%増）となった。

同社は同日、2026年3月期通期の連結業績予想を上方修正した。売上高1,680.00億円、営業利益115.00億円、経常利益114.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益70.00億円を見込み、いずれも過去最高水準を更新する見通しとしている。

一方で、通期営業利益・経常利益は第3四半期累計の実績を下回る見込みとなっている。これは、第4四半期に「従業員向け株式付与等に係る費用」を計上することを織り込んでいるためであり、足元の事業採算が悪化していることを主因とするものではない。

株式付与（社員持株会を通じた自己株式処分）の概要

同社は2026年2月9日開催の取締役会において、社員持株会を通じた株式付与として自己株式の処分を決議した。処分期日は2026年3月17日、処分株式数は最大149,600株、処分価額は1株2,400円、処分総額は最大3.59億円としている。《NH》