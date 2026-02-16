*09:45JST 出来高変化率ランキング（9時台）～モンスターラボ、Solvvyなどがランクイン

モンスターラボ＜5255＞がランクイン（9時32分時点）。急落。前週末取引終了後に、

2月13日に予定していた25年12月期決算発表を延期すると発表しており、売り手掛か

り材料となっているようだ。保有する非上場の外貨建投資有価証券の公正価値評価

に時間を要しているためとしている。延期後の決算発表日は、2月中を目途としてい

る。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [2月16日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6862＞ ミナトHD 1062500 277338.62 251.77% 0.0762%

＜238A＞ 米債25H 1367300 67232.782 161.55% 0.0126%

＜2521＞ 上場米HE 48489 83505.977 156.42% 0.0035%

＜7521＞ ムサシ 96700 54147.44 149.41% -0.0039%

＜6574＞ コンウ゛ァノ 4673200 193898.94 140.43% 0.1076%

＜4586＞ メドレックス 1181200 51317.06 114.01% -0.0892%

＜8136＞ サンリオ 12691300 27435343.62 97.4% 0.0832%

＜3864＞ 三菱紙 636000 178612.38 93.83% 0.0718%

＜3593＞ ホギメディ 150500 882629 87.05% -0.0014%

＜166A＞ タスキHD 1354500 502298.5 78.48% -0.0486%

＜6824＞ 新コスモス 32700 63996.6 73.52% 0.0783%

＜9419＞ ワイヤレスG 89800 15687.52 72.54% 0.0801%

＜7776＞ セルシード 1322200 199338.26 69.99% 0.0793%

＜7320＞ Solvvy 71600 55638.46 69.75% 0.1922%

＜4331＞ T＆Gニーズ 180300 62069.98 67.92% -0.0858%

＜6071＞ IBJ 346100 128480.24 59.1% 0.0808%

＜472A＞ ミラティブ 214300 78452.18 56.15% -0.1169%

＜157A＞ Gモンスター 139300 90356.66 55.28% 0.1564%

＜5074＞ テスHD 1276300 293168.2 53.81% 0.0879%

<6223> 西部技研 111300 117359.98 50.83% 0.0946%

<479A> PRONI 127300 108431.28 46.03% -0.0548%

<4848> フルキャストHD 118200 115708.82 43.7% -0.0322%

<4481> ベース 78300 162773.24 41.68% 0.1402%

<3925> DS 137700 132210.3 41% -0.091%

<4222> 児玉化 504400 324063.8 40.35% 0.1636%

<9052> 山陽電 40000 54023.32 39.33% -0.0096%

＜5255＞ モンスターラボ 1356800 126487.1 38.01% -0.1197%

<336A> ダイナミクマ 490500 201565.3 37.02% 0.0876%

<2586> フルッタフルッタ 3845500 296734.36 34.09% -0.1134%

<3492> MIRARTH 4532 302227.84 33.7% -0.0148%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》