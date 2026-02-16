ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～モンスターラボ、Solvvyなどがランクイン

2026年2月16日 09:45

*09:45JST 出来高変化率ランキング（9時台）～モンスターラボ、Solvvyなどがランクイン
モンスターラボ＜5255＞がランクイン（9時32分時点）。急落。前週末取引終了後に、
2月13日に予定していた25年12月期決算発表を延期すると発表しており、売り手掛か
り材料となっているようだ。保有する非上場の外貨建投資有価証券の公正価値評価
に時間を要しているためとしている。延期後の決算発表日は、2月中を目途としてい
る。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月16日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6862＞ ミナトHD　　　　 1062500 　277338.62　 251.77% 0.0762%
＜238A＞ 米債25H　　　　　1367300 　67232.782　 161.55% 0.0126%
＜2521＞ 上場米HE　　　　　48489 　83505.977　 156.42% 0.0035%
＜7521＞ ムサシ　　　　　　　96700 　54147.44　 149.41% -0.0039%
＜6574＞ コンウ゛ァノ　　　　4673200 　193898.94　 140.43% 0.1076%
＜4586＞ メドレックス　　　　1181200 　51317.06　 114.01% -0.0892%
＜8136＞ サンリオ　　　　　　12691300 　27435343.62　 97.4% 0.0832%
＜3864＞ 三菱紙　　　　　　　636000 　178612.38　 93.83% 0.0718%
＜3593＞ ホギメディ　　　　　150500 　882629　 87.05% -0.0014%
＜166A＞ タスキHD　　　　　1354500 　502298.5　 78.48% -0.0486%
＜6824＞ 新コスモス　　　　　32700 　63996.6　 73.52% 0.0783%
＜9419＞ ワイヤレスG　　　　89800 　15687.52　 72.54% 0.0801%
＜7776＞ セルシード　　　　　1322200 　199338.26　 69.99% 0.0793%
＜7320＞ Solvvy　　　　71600 　55638.46　 69.75% 0.1922%
＜4331＞ T＆Gニーズ　　　　180300 　62069.98　 67.92% -0.0858%
＜6071＞ IBJ　　　　　　　346100 　128480.24　 59.1% 0.0808%
＜472A＞ ミラティブ　　　　　214300 　78452.18　 56.15% -0.1169%
＜157A＞ Gモンスター　　　　139300 　90356.66　 55.28% 0.1564%
＜5074＞ テスHD　　　　　　1276300 　293168.2　 53.81% 0.0879%
<6223> 西部技研　　　　　　111300 　117359.98　 50.83% 0.0946%
<479A> PRONI　　　　　127300 　108431.28　 46.03% -0.0548%
<4848> フルキャストHD　　118200 　115708.82　 43.7% -0.0322%
<4481> ベース　　　　　　　78300 　162773.24　 41.68% 0.1402%
<3925> DS　　　　　　　　137700 　132210.3　 41% -0.091%
<4222> 児玉化　　　　　　　504400 　324063.8　 40.35% 0.1636%
<9052> 山陽電　　　　　　　40000 　54023.32　 39.33% -0.0096%
＜5255＞ モンスターラボ　　　1356800 　126487.1　 38.01% -0.1197%
<336A> ダイナミクマ　　　　490500 　201565.3　 37.02% 0.0876%
<2586> フルッタフルッタ　　3845500 　296734.36　 34.09% -0.1134%
<3492> MIRARTH　　　4532 　302227.84　 33.7% -0.0148%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

