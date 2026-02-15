配当性向30%で安定還元、「bills」運営とPR一体支援で利益率改善続く企業

【基本情報】株価:926円(2026年2月13日終値)/配当利回り:2.81%





国内の注目銘柄を紹介する連載「ログミーFinanceの#銘柄発掘」。ビジネスモデルやファンダメンタルズの分析を通じて、中長期で保有できる優良銘柄の見極め方が身につく実践的シリーズです。今回は、サニーサイドアップGを取り上げます。

PRを起点に販促・イベントまで一気通貫で支援

サニーサイドアップG(2180)は、PRを起点に企業や自治体のコミュニケーション課題を解決する会社です。露出獲得にとどまらず、イベント運営やプロモーション(販促)、商品キャンペーンまでまとめて設計し、実行面まで含めて伴走する点が特徴です。

事業はブランドコミュニケーション、フードブランディング、ビジネスディベロップメントの3本柱です。ブランドコミュニケーション事業は、メディア露出を中心とする従来型のPRに加えてマーケティングやプロモーションを組み合わせ、購買や成約の意思決定まで後押しする領域を担います。

近時の事例としては大型施設「TAKANAWA GATEWAY CITY」の開業PR支援や、前澤友作氏を起用した「Uber Eats宇宙へデリバリー」のPRがあり、後者はIPRA(国際パブリックリレーションズ協会)が主催する国際アワード「Golden World Awards 2023」の「Consumer PR for an existing service- Agency」(既存サービスの消費者向けPR – エージェンシー)部門で最優秀賞を受賞しています。

レストラン「bills」の運営、ウェルビーイング領域も展開

フードブランディング事業は、オーストラリア発のオールデイダイニング「bills」の国内ブランディング及びライセンスに加え、韓国におけるライセンス管理と店舗運営を担います。ビジネスディベロップメント事業では、ウェルビーイングや女性活躍などの領域でコミュニケーションサービスを展開しています。

2025年6月期のセグメント別の売上構成比はブランドコミュニケーションが82.8%、フードブランディングが約16.8%、ビジネスディベロップメントが約0.3%でした。

ビルコムを子会社化、効果測定から戦略設計まで一体運用を強化

同社の強みは、話題化と購買導線を一体で設計することで、クライアントの要望に一気通貫で対応しやすい点にあります。2026年1月26日には、PRの効果測定などを手掛けるビルコムの子会社化を公表しました。データに基づく戦略設計から実行、効果検証までをつなぐ体制を厚くし、PRの「後」まで含めた一体運用の拡充を狙う形です。あわせて、PRの「前」段階であるマーケティング戦略の策定やコンサルティングに関する人材面の強化にも取り組んでおり、PRを軸に業務領域を広げる成長ストーリーを読み取れます。

2026年6月期は営業利益率17.8%想定、人材投資から生産性向上へ

2026年6月期は、主力のブランドコミュニケーション事業で約5%の増収を見込み、同事業の営業利益率は前年の約16.8%から17.8%への改善を想定しています。採用強化や職場環境整備に重心を置いた人材投資は、教育拡充や制度改定など生産性向上の取り組みへ軸足を移しつつあり、利益率の底上げにつながるかが注目点になります。

配当性向30%程度を意識、2026年6月期は1株24円を予想

株主還元は、配当性向30%程度を意識した安定配当を基本としつつ、状況に応じて利益還元の拡充も検討する方針です。2026年6月期の年間配当予想は1株24円となっています。

執筆者プロフィール

執筆:西田哲郎

ライター・コンテンツディレクター。投資歴15年。大きな損失を出したことをきっかけにイナゴを卒業、ビジネスモデルとファンダメンタルズ重視の手法に切り替える。業界紙やスタートアップを経てフリーで投資情報メディアやM&A情報サイトの立ち上げに関わり、現在は主に週刊誌で投資や経済関連の記事を執筆。





※記事内容、企業情報は2026年■月■日時点の情報です。



※当記事内容に関連して投資等に関する決定を行う場合は、ご自身の判断で行うものとし、当該判断について当社は一切の責任を負わないものとします。なお、文中に特定の銘柄の投資を推奨するように読み取れる内容がある可能性がございますが、当社および執筆者が投資を推奨するものではありません。