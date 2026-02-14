*10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：【市場で人気化する個別株】国策の思惑のある銘柄に資金集中【FISCOソーシャルレポーター】

※2026年2月8日15時に執筆

自民党圧勝との予想通り、高市政権が継続となりました。今回の選挙はスピード感がありすぎて、期日前投票期間中に投票用紙が届かない事例も一部で話題になるなど、どうなる事やら…と心配でしたが杞憂でしたね。自民党単独過半数が実現し、サナエノミクスの第2フェーズが本格始動です。

改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。

株価が動意する理由は様々でも、やはり国策関連はわかりやすく動意しますな。そして高市政権はかねてより17の戦略分野を掲げており、自民党単独過半数が実現した事により、国会での予算審議などスピード感は増して積極財政路線を強固なものにするはずです。

前石破政権で一方的なトランプ関税と引き換えに献上した5500億ドルの対米投融資の行方も気になりますねぇ…。堅実なところではエネルギーあるいは半導体関連、予想外なところでは人工ダイヤモンドを日米で共同で生産するんじゃないかといった不思議な噂も出ているようです。金額を考えると、やはり防衛関連が手堅いとも思ってしまいます。

17項目もありますし、全項目に満遍なく政府からマネーが注ぎ込まれるというわけでもないですから、ホットな分野を選んでそれに関連する銘柄を買っていく事が勝ち筋になるかもしれません。ただ、具体的な時期を予測するのは難しいですし、投資が行われたとしても、思惑から個々の企業業績に反映するまでの時間も計算して投資判断する必要がありますな。

今は選挙での不安と安心が入り混じっている相場という事もあり、決算通過で改めて思惑のある銘柄を精査する段階でしょう。これから高市政権の積極財政のマネーがどこへ向かうのか注視して参ります。

まずはフィジカルAI関連として思惑のあるCYBERDYNE＜7779＞です。装着型のロボットスーツ「HAL」を手掛ける同社は、米カーネギーメロン大学と戦略的MoUの締結や2月2日に新型HAL腰タイプの発売など、好材料の発表が続いております。業績も改善傾向で、時代のニーズが追いついてきましたな。

ペロブスカイト太陽電池をフィルム状に封止する技術に強みを持つフジプレアム＜4237＞は、選挙前の2月6日にストップ高で昨年来高値を更新しました。高市政権が注力するペロブスカイト太陽電池関連として引き続き注視。さらに同関連からは西部技研 ＜6223＞もピックアップ。ペロブスカイトは水分に極めて弱いため、空気中の水分を極限まで取り除く「デシカント除湿機」で知られた同社にスポットが当たっています。直近でも工場向けの大規模な湿度制御機器を受注した事が報じられていましたね。株価の割安さからしても、チャートの形からしても、その関連の出遅れとして注目しています。13日の決算後にはどう動くか…ですな。

1月29日に好決算を発表したサノヤスHD＜7022＞は機械設備や立体駐車場装置などニッチ分野で存在感があります。大型バリュー株から徐々に小型株へ物色の波が広がっており、テーマ性も合わせてチェックです。

液体研磨剤大手のマイポックス＜5381＞は、25年7月に合意した5500億ドルの対米投融資の第一弾に人工ダイヤモンドの生産事業が含まれている事から同社が思惑的に買われている模様。ダイヤモンド研磨に強みがある同社は、パワー半導体関連などでもテーマ性を孕んでおります。

底値圏から急動意しているククレブ・アドバイザーズ＜276A＞は、AIを活用した企業不動産のソリューションを展開している企業です。不動産テック関連として業績も急拡大しておりますな。1月29日引け後にSBI証券が同社レーティングを「買い」、目標株価13000円に設定した事も材料視されました。

さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。

